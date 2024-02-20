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中職／獅隊「呈傳」連線都雙安 郭俊麟先發3局失1分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊邱智呈單場雙安，包括1支二壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邱智呈單場雙安，包括1支二壘打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊赴日本高知移地訓練，今天在首場春訓熱身賽面對獨立聯盟高知鬥犬隊，先發投手郭俊麟投3局失1分、最快球速146公里，獅隊終場以2：1贏球。

兩隊於高知縣春野綜合運動公園棒球場進行春訓交流賽，郭俊麟先發3局被擊出3安打、失1分，首局以測試直球為主，遭對手鎖定擊出長打掉分。

郭俊麟表示，「今天主要透過實戰賽事，驗收投球姿勢微調後的成效，目前用七、八分力量在投球，對於投球的控制力及進壘品質成效似乎還不錯，修正過去的缺點，讓投球品質更好，速球沒有刻意催球速，只要依照現在的步調好好修正，球速自然提升，相信到正式季賽，應該可以更好。」

獅隊擊出7支安打，擔任前兩棒的邱智呈、黃勇傳都是2安打，分別在第三、五局接連敲安各攻下1分，助獅隊追平再超前。何恆佑以及替補上場的林靖凱、陳傑憲各有1安打。

後援投手李承鴻、姚杰宏各負責兩局，劉予承中繼1局投出兩次三振；陳韻文第九局登板，面對的首位打者就因內野滾地球形成失誤上壘，但陳韻文展現守護神壓制力，連賞2K，最快球速146公里，守護獅隊勝利。

郭俊麟先發3局失1分，最快球速146公里。圖／統一獅隊提供
郭俊麟先發3局失1分，最快球速146公里。圖／統一獅隊提供

球速 郭俊麟

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