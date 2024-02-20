中職／獅隊「呈傳」連線都雙安 郭俊麟先發3局失1分
統一獅隊赴日本高知移地訓練，今天在首場春訓熱身賽面對獨立聯盟高知鬥犬隊，先發投手郭俊麟投3局失1分、最快球速146公里，獅隊終場以2：1贏球。
兩隊於高知縣春野綜合運動公園棒球場進行春訓交流賽，郭俊麟先發3局被擊出3安打、失1分，首局以測試直球為主，遭對手鎖定擊出長打掉分。
郭俊麟表示，「今天主要透過實戰賽事，驗收投球姿勢微調後的成效，目前用七、八分力量在投球，對於投球的控制力及進壘品質成效似乎還不錯，修正過去的缺點，讓投球品質更好，速球沒有刻意催球速，只要依照現在的步調好好修正，球速自然提升，相信到正式季賽，應該可以更好。」
獅隊擊出7支安打，擔任前兩棒的邱智呈、黃勇傳都是2安打，分別在第三、五局接連敲安各攻下1分，助獅隊追平再超前。何恆佑以及替補上場的林靖凱、陳傑憲各有1安打。
後援投手李承鴻、姚杰宏各負責兩局，劉予承中繼1局投出兩次三振；陳韻文第九局登板，面對的首位打者就因內野滾地球形成失誤上壘，但陳韻文展現守護神壓制力，連賞2K，最快球速146公里，守護獅隊勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言