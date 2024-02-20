中職／二訪高知更清楚自己目標 陳重羽：多了一份穩定

統一獅隊前進日本高知移地訓練，捕手陳重羽是第二次參與「高知行」，他比較2019年與今年，不同的是身分已經不再是學弟，更清楚自己在春訓的目標，「多了一份穩定，訓練規畫更扎實。」

獅隊今天在春訓熱身賽首戰面對獨立聯盟高知鬥犬隊，由郭俊麟先發、張聖豪搭配接捕，陳重羽則預計在23日擔任先發捕手，搭配投手古林睿煬，面對西武獅隊B班。

獅隊曾在2019年赴高知春訓交流，2020年原本也計畫二度造訪但因疫情取消，直到今年恢復舉辦，也是陳重羽第二次隨獅隊來到高知。

聊起二次參與海外移地訓練春訓交流賽，陳重羽表示，「第一次參加時還是職棒二年級生，回想當時的自己是充滿好奇心，對於不同的場地、交戰對手都是讓自己眼界大開，彷彿就像一個好奇寶寶。」

他說那時的心情應該就跟現在的許多學弟心情一樣就是好奇，而現在的自己心態完全不一樣，「知道春訓交流賽的意義和實質內容，更能掌握自己在春訓期間想要獲得的是什麼，設定自己的訓練目標，無論上場機會與否，這趟移地訓練自己感覺多了一份穩定，訓練規畫更踏實。」