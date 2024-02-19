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中職／獅隊20日對戰獨聯高知鬥犬 3鬼休2鬼先上林安可

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊前進日本高知移地訓練，首日碰上天候不佳，但維持原本訓練計畫，下午前進高知縣春野総合運動公園野球場室內練習場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前進日本高知移地訓練，首日碰上天候不佳，但維持原本訓練計畫，下午前進高知縣春野総合運動公園野球場室內練習場。圖／統一獅隊提供

統一獅隊前進日本高知移地訓練，明天將在首場交流熱身賽碰上獨立聯盟的高知鬥犬隊，郭俊麟先發預計投2到3局，獅隊也公布先發打線，「雙傑」先休兵，林安可擔任第3棒，第4棒則交給新生代的林培緯。

獅隊昨天搭機飛抵高知，今天的首日訓練碰上天候不佳，但維持原本計畫，下午前進高知縣春野総合運動公園野球場室內練習場，進行完整訓練，備戰春訓交流賽，投手群也輪番進牛棚練習調整。

今天練習集合前，總教練林岳平提醒選手，球隊來到日本這趟移地訓練是很難得的機會，相信很多選手都是第一次來到這裡，一定充滿好奇和開心，但我們是來移地訓練的，當踏進球場後，從熱身、訓練到比賽，都要拿出戰戰兢兢的態度，千萬不要當作來旅行，拿出企圖心，但切勿急躁避免受傷。

五年前的今天，也是獅隊首次蒞臨高知縣春野総合運動公園野球場室內練習場練習，這次遠征日本移地訓練中，教練團僅外野守備教練莊駿凱第二次參與，其餘教練和多數選手都是第一次參與，對於這次的交流期待可以收穫滿滿。

獅隊將在明天中午12點半對戰高知鬥犬隊，為首場交流熱身賽，安排郭俊麟先發，先發打線如下：

第一棒：左外野 邱智呈

第二棒：二壘手 黃勇傳

第三棒：右外野 林安可

第四棒：指定打擊 林培緯

第五棒：一壘手 何恆佑

第六棒：中外野 林佳緯

第七棒：三壘手 許哲晏

第八棒：捕手 張聖豪

第九棒：游擊手 林泓弦

先發投手：郭俊麟

統一獅隊前進日本高知移地訓練，首日碰上天候不佳，但維持原本訓練計畫，下午前進高知縣春野総合運動公園野球場室內練習場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊前進日本高知移地訓練，首日碰上天候不佳，但維持原本訓練計畫，下午前進高知縣春野総合運動公園野球場室內練習場。圖／統一獅隊提供

林安可 林岳平 郭俊麟

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