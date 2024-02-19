棒球／右腳截肢仍不放棄 美大學球員穿義肢續棒球夢獲全場掌聲

美國東卡羅萊納大學海盜隊內野手拜爾德（Parker Byrd）曾被看好未來能在大聯盟選秀前10輪獲得青睞，但在高中畢業後的夏天遇上一場意外，導致右腿截肢，經過22次手術，相隔一年半後重返球場，獲得全場觀眾掌聲，成為第一位在美國大學D1層級以義肢上場的球員。

拜爾德在當場比賽8局代打上陣，最終選到保送，教練團隨後換上代跑，讓他在掌聲中退場。

拜爾德在7月升大學的暑假，與朋友出遊時發生船難落水，在試圖回到船上時，右腿被捲進螺旋槳受到重傷，在45天內進行了22次手術，右腳肌肉因缺乏血液供應而壞死，最終只能截掉右小腿、改裝義肢。

這場意外也讓拜爾德大一球季報銷，時隔一年半重回熟悉的打擊區，他賽後表示，「看到現場的觀眾、家人、隊友以及教練，我對於能擁有今天這樣的機會充滿感激，大家如此相信我實在太不真實了，完全無法以言語形容。」

海盜隊總教練高文（Cliff Godwin）賽後表示：「這是一段漫長的路，也是我作為總教練以來最引以為傲的時刻，令人情緒激動。主審告訴我，他在這個領域工作了超過17年，而這是他見證過的最酷的時刻，當時他和我都感動得流下了眼淚。」