中職／怪博士重出江湖 台鋼雄鷹邀林百亨客座

台鋼雄鷹隊教練團星度再升級，球隊今天宣布邀請林百亨擔任客座捕手教練，在春訓期間指導球員，林百亨不僅是兄弟象創隊元老，也曾擔任總教練，更因協助投手調整而有著「龍潭怪博士」的美名。

雄鷹隊今天透過臉書宣布，兄弟象創隊元老林百亨今年春訓來到台鋼雄鷹擔任客座捕手教練，並於今日隨隊投入訓練，他曾擔任兄弟象總教練、投捕教練等職務，之後到基層任教，執教經驗豐富。

林百亨對於老象迷來說是個懷念的名字，他是1984年兄弟成立甲組球隊的創隊球員，也是1990年進入職棒時期的元老班底，退休後曾短暫擔任總教練，隨後轉任投捕教練，2008年一度遭解約，但2009年回鍋擔任二軍總教練，在兄弟一待超過30年，彭政閔、陳冠任都視其為恩師。

林百亨也是少數職棒早期就開始注重數據的選手，自己紀錄投打過程，還因此受到森下正夫重視，投手調整上也有獨到功力，包括官大元、增菘瑋、王勁力等人，都曾感謝林百亨的協助。