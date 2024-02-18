日職／阪神19歲左投被比為陳偉殷 球探給予高評價

日職阪神虎隊19歲左投門別啓人在春訓初登板就繳出3局無失分表現，引發其他球隊高度警戒，日媒「體育報知」報導，巨人隊球探分析：「他的投球型態像是陳偉殷。」將他與這位日美總計96勝的台灣投手相提並論。

門別啓人是在2022年選秀會獲得阪神第二指名，去年球季就已經在一軍亮相，2次出賽共投8局，防禦率3.38，昨天春訓面對樂天隊，3局投球僅被敲出2支安打，沒有失分，最快球速151公里追平個人紀錄。

門別啓人還在春訓時期就火力全開，阪神監督岡田彰布表示，門別的球質越來越接近自己心中的期待，有照著想要的方向去走。」阪神甚至計畫刻意隱藏門別，春訓期間不讓他對上中央聯盟球隊，下次登板預計是3月2日、3日對火腿隊時。

不過，央聯球隊球探仍到場關注這位職棒二年級生，尤其門別啓人作為左投，投出的球路能夠與本壘板交叉、進入右打者內角，十分特殊，對打者來說，球就像往身體內側投進來一般。

巨人球探指出：「他是本格派左投，Cross的投球型態像是前中日龍隊的陳偉殷，看得出來是很有力量的投手。」

廣島隊球探表示，看不出來門別啓人是職棒才投第二年的投手，養樂多隊球探點出門別另一項特徵，就是具有撲克臉，喜怒不形於色，以19歲的球員來說很厲害。