中職／林襄IG告別片感動95萬人 奪啦啦隊榜第一「勝過李多慧」原因曝光

中職人氣啦啦隊樂天女孩昨（15）日發布兩則人事異動，迎來梔梔、Mika、Dora、丘薆4名新成員，卻也宣告2名現任成員林襄、張語芯即將離隊。其中，超人氣女孩林襄由官方正式宣布離開之後，她隨即在IG發出告別影片，向樂天女孩團隊以及眾多粉絲表達道謝之意，集結3年精采片段搭配溫馨音樂的影音，讓95萬網友看完深受感動，林襄在李多慧強勢進逼之下，依舊穩居啦啦隊口碑榜第一名，《網路溫度計》將透過觀察聲量趨勢變化，為大家揭曉她高人氣原因。

樂天女孩補進好香4新血 林襄告別片曝離開心聲

宣布林襄以及張語芯離隊同一天，樂天女孩臉書粉專率先公布4名「好香」新成員入隊，分別是棒藍啦啦隊雙棲，曾在網路媒體票選中獲得「最驚豔新女孩」第一名的混血美女Dora；擁有一雙電眼的啦啦隊素人丘薆；科班出身在職籃啦啦隊表現亮眼的Mika；以及前味全龍啦啦隊人氣成員，和棒球YouTuber「台南Josh」拍攝約會影片引起話題，有著雪亮大眼的梔梔，她們即將在3月31日樂天桃猿主場開幕戰集體亮相。

在1月就傳出即將離開樂天女孩的林襄，昨日在官方正式公告之後，於IG發布一支回顧過去3年在樂天應援點滴的告別影片，在貼文寫下「謝謝樂天女孩，也謝謝不管在哪個階段默默支持我的你們」，也不忘在影片結尾加上「謝謝你們陪我長大」的字卡，揭露她滿懷感激的離隊心聲。感人片段讓不少好戰友留言，包括籃籃、雅涵、孟潔、菲菲、穎樂、筠熹、Rina等都獻上祝福，至今累積超過95萬觀看次數，感動許多球迷與粉絲。



林襄穩居啦啦隊口碑榜第一 勝過李多慧原因曝光

自從《DailyView網路溫度計》新增啦啦隊網路口碑排行榜之後，林襄一直以穩定聲量位居第1名，她更與第2名的韓國啦啦隊女神李多慧保持一段不小差距。是什麼原因讓李多慧無法拉近距離，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「林襄」和「李多慧」近一年聲量可以發現，「林襄」總共累積376,958筆，「李多慧」則擁有325,746筆，兩人這段時間都持續引發網路討論，聲量高峰卻明顯出現在不同時期。

李多慧聲量高峰大多集中在2023年上半年，包括3月17日首度官宣加盟樂天女孩當天的8,864筆，以及5月31日她分享花台幣40萬元就在韓國買到新車，掀起網友討論台灣課稅過重議題的11,867筆，近一年單日最高峰則是她以樂天女孩身分，首度在桃園主場應援掀起旋風，創造出13,443筆聲量。



林襄聲量高峰則主要集中在2023年下半年與2024年初，包括10月17日她在台北時裝週以一身肉色內衣褲穿搭引發網友議論，單日累積7,020筆聲量，還有她在今年1月12日傳出將離開樂天女孩當天的8,549筆，不過近一年單日聲量最高峰，則是她和樂天桃猿球員馬傑森約會被媒體跟拍，戀情曝光當天衝出的18,048筆。

「《網路溫度計》啦啦隊網路口碑排行榜」是以近三個月（2023/11/17-2024/02/14）數據為準，從聲量趨勢變化圖也能發現，林襄該段時間逐日聲量明顯高於李多慧，也成為她至今穩居聲量第一啦啦隊女神的原因。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月16日至2024年02月15日。