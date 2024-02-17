中職／一趟高鐵之旅 陳傑憲、蘇智傑多年隊友變好友

統一獅隊主力外野陳傑憲、蘇智傑擁有好交情不令人意外，意外的是，兩人直到2021、2022年才真正成為好友，原因是一趟聊到忘記看手機的高鐵之旅，兩人今天在「雙傑會」揭祕。

回憶起兩人第一次相識，蘇智傑表示，要追溯到國小的時候，「那時候就知道傑憲這個人，只是沒有深聊過。」陳傑憲還補充，兩人曾在冠軍賽碰過，「那時候我先發投球，球隊最後拿下冠軍。」

後來直到大學共同參加亞運培訓隊，陳傑憲與蘇智傑才有進一步互動，蘇智傑說：「他在場上很熱情，大家會被他感染，練習也不覺得乏味。」陳傑憲則說，因為當時都是菜鳥，要提早到、練完球幫忙收拾，才開始有了交集。

奇妙的是，2016年選秀會上，統一獅隊在前兩輪先後指定蘇智傑、陳傑憲，兩人也成為球隊主力，然而外向的陳傑憲與冷靜的蘇智傑場外卻很少交集，陳傑憲的解釋很生活化，「我就像是班上活潑的人，怎麼可能去鬧安靜的班長。」

殊不知一趟高鐵之旅讓兩人成為好友，陳傑憲表示，當時兩人擔任球員工會理事、監事，在北上開會的途中聊到，考慮到與家人相處，討論要把職務交棒給學弟，沒想到話匣子一開就一路聊到台北，中間連手機都沒拿起來看過。

但開會結果事與願違，陳傑憲當選理事長、蘇智傑變成副理事長，陳傑憲還記得當時場景，「（周）思齊學長說，『我是比較希望陳傑憲當，但我們是民主的社會，還是要投票』，他都這樣說了，大家票自然都投給我。」

那趟深聊後，陳傑憲發現蘇智傑其實也是一個活潑的人，只是要認識才知道，而兩人也欣賞彼此的優點，蘇智傑羨慕陳傑憲在場上能自在做自己，陳傑憲則說，自己也想像蘇智傑當個高冷的人，「有時候不說話人家以為我怎麼了，一直講話也是會累的。」