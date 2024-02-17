中職／談男籃保險爭議 陳傑憲：職棒有團協較安心

中華男籃隊近期傳出保險問題還沒搞定，中華職棒球員工會理事長陳傑憲今天談及此事表示，職棒球員已與中職聯盟簽訂團體協約，國際賽出征沒有後顧之憂。

2025年亞洲盃男籃資格賽將在下周登場，但近期中華隊隊長劉錚在社群媒體發文感慨，練球只有6、7名球員，並提到歸化和保險等事情沒處理好。

統一獅隊陳傑憲、蘇智傑今天在經紀公司安排下舉辦媒體餐敘，兩人剛好是球員工會理事長、副理事長，聊到擔任這項職務的甘苦，陳傑憲感謝過去學長努力爭取，也肯定聯盟會長蔡其昌上任後，在2022年簽訂史上首份職業運動團體協約，確定球員參加國際賽的責任義務。

對於男籃近期紛擾，陳傑憲表示，工會這邊確實有收到聯繫，因為職籃工會成立時職棒工會就有提供協助，蘇智傑也說，希望台灣體育環境越來越好，運動員要站出來發聲。

陳傑憲指出，有團體協約的保障，球員更有意願為國出征，「台灣選手參加國際賽，誰要來承擔受傷的風險？職業球員有自己的例行賽要顧，但不參加又容易被說不愛台灣，如果能夠準備好這些，球員更能夠安心比賽。」

球員工會在2022年與中職簽訂的團體協商協約，明確規範國家隊國際賽事每戰出場費3萬台幣、身故保險金是1600萬，暫時失能保險按約定月薪100%全額給付，最高每月70萬元，最低每月20萬元，另外也規範比賽期間選手交通、住宿等細節。