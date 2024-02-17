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中職／龍來做公益！味全台灣大賽實戰品拍賣 限期10天
響應頂新和德文教基金會的接棒未來公益計畫，味全龍隊今起推出為期10天的公益競標，其中包含總教練葉君璋簽名的台灣大賽總冠軍特製紀念球，以及吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、拿莫．伊漾及蔣少宏的台灣大賽實戰品等。
為吸引更多人一起關懷偏鄉少棒隊，頂新和德文教基金會今年攜手味全龍，以「威弟接棒未來」為主題，參加2024台北燈節，民眾於2月17日到3月3日期間，每晚5時到10時，將可在中華路一段與開封街口的B7展區看到大型威弟造型燈組。
響應燈節公益活動，味全龍隊特別在2月17日中午12時到2月27日中午12時，推出10項具高度紀念性的品項進行公益競標，競標所得扣除平台服務費後，將全數透過接棒未來公益計畫捐贈偏鄉少棒隊的營養餐食、球衣球具與急難救助。
其中包含五顆台灣大賽特製紀念球，其製作以108針金色縫線交織紅色龍紋與亮金色球皮，記錄七場熱鬥的光輝戰果，呈現味全龍奪下2023年總冠軍的過程與榮耀，每顆都有總教練葉君璋的簽名。
此外，競標品項還包含球星劉基鴻與蔣少宏的台灣大賽實戰釘鞋、吉力吉撈．鞏冠的台灣大賽實戰球棒，以及劉基鴻與拿莫．伊漾的賽季實戰球棒；所有品項都包含球星簽名。
味全龍表示，創辦人魏應充多年來持續協助各級棒球、盼打造棒球經濟生態圈，讓更多愛棒球的人有發揮舞台，同時期許味全龍追求戰績，也要力行公益，因此推出這項公益活動。
※公益競標網址：https://pse.is/5llvan
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