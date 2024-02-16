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中職／味全龍開訓 開幕戰目標大巨蛋

聯合報／ 記者藍宗標／雲林報導
味全龍隊昨在雲林斗六棒球場舉行開訓典禮，味全創辦人魏應充（中）及總教練葉君璋（左二）歡迎3名新加盟的老將陳禹勳（右）、郭嚴文（左）及鄭鎧文。記者侯永全／攝影
味全龍隊昨在雲林斗六棒球場舉行開訓典禮，味全創辦人魏應充（中）及總教練葉君璋（左二）歡迎3名新加盟的老將陳禹勳（右）、郭嚴文（左）及鄭鎧文。記者侯永全／攝影

中職新球季3月30日開打，衛冕軍味全龍隊昨天在斗六棒球場舉行春訓開訓典禮，總教練葉君璋特別提醒全隊，要用謙卑的心迎接本季賽事，全力完成2連霸，他說：「奪冠會有自信心，但不要自大自滿，這樣會影響整季成績。」

龍隊去年在總冠軍賽擊敗樂天桃猿隊，奪下隊史第5冠，重返中職只花3年就封王，寫下擴編球隊新紀錄，兩隊3月30日將在開幕戰對決；龍隊領隊丁仲緯表示，在台北大巨蛋進行開幕戰是第一目標，其次是天母球場。

他說：「計畫在大巨蛋安排雙位數比賽，回饋在地球迷，票價會參考日本巨蛋和國際賽。」

中職從2009年至今，首次回到6隊規模，葉君璋認為各隊看起來都不錯，新球季每個環節、洋將戰力、傷兵問題都會影響團隊表現，春訓階段好好加強，球員除了企圖心，也要保持健康。

去年效力猿隊的郭嚴文陳禹勳、統一獅隊鄭鎧文，今年都轉戰龍隊，不約而同喊出2連霸目標；陳禹勳生涯125中繼121救援，是中職唯一完成「雙百」紀錄的投手，改穿龍隊5號球衣，笑說：「剛到龍隊真的很焦慮，不知穿什麼，也沒認識很多人，大家以後可以叫我龍五。」

葉君璋點名王維中徐若熙、林子昱是本土先發手優先人選，希望王維中拚出生涯首次單季10勝紀錄，他說：「布里悍（去年防禦率王）未能歸隊，目前看起來是有影響到。」

龍隊目前5名洋投是鋼龍、伍鐸、赫雷拉、高梅茲、去年效力富邦悍將隊的艾普勒，葉君璋表示，布里悍能吃局數、勝場，不知誰能填補這個空缺，希望艾普勒能補上。

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