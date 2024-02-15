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中職／鄭鎧文披上龍袍還不習慣 碰到新隊友竟會害羞

聯合報／ 記者藍宗標／雲林即時報導
鄭鎧文生涯首次轉隊，還在適應新環境。記者侯永全／攝影
鄭鎧文生涯首次轉隊，還在適應新環境。記者侯永全／攝影

32歲外野手鄭鎧文過去效力統一獅隊8季，新球季改披味全龍隊球衣，今天在春訓開訓典禮成為焦點，談到轉隊狀況抱持平常心，他說：「一樣都打棒球。」

獅隊外野區競爭激烈，鄭鎧文生涯8年出賽317場，繳出打擊率2成08、全壘打52支、打點158分的成績，2016年菜鳥球季24轟、73分打點是代表作，但也吞下119次三振，去年只出賽8場、全壘打掛零。

生涯首次轉隊，正在適應新環境，鄭鎧文說：「目前身體狀況還可以，和隊友沒有很熟、慢慢認識中，自己也會害羞，最熟悉是吳東融，以前國訓隊就在一起。」

龍隊總教練葉君璋認為，鄭鎧文是大砲型球員，但獅隊外野很強，他的上場機會較少，三振次數多就會有壓力，只要身體健康，出場機會就會多。

鄭鎧文表示，自己屬於有力量的球員，但不會到「豪邁」程度，確實擊球才能提升品質，希望新球季有好的長打表現。

吳東融 鄭鎧文

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