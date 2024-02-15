中職／樂天女孩新增4名成員 3人有經驗還有「最驚豔」

中職樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls新年迎來新氣象，團隊陣容迎接新成員，15日宣布加入梔梔、Mika、Dora、丘薆等4名成員，前3人皆有啦啦隊應援經驗，其中Dora更曾獲選網路媒體「心目中最驚豔新女孩」票選第一名。

擁有一雙雪亮大眼的梔梔，從2019年起就擔任職棒啦啦隊，後來轉任職籃啦啦隊，應援經驗相當豐富，期間也累積高人氣。

Mika是啦啦隊科班出身，2010年曾奪下亞洲盃啦啦隊錦標賽冠軍，2010到2012年為ICU世界啦啦隊錦標賽銅牌，2022年加入啦啦隊應援行列，IG擁有14萬粉絲。

Dora擁有混血兒甜美外型，目前為職籃啦啦隊隊長，也是實境節目《炸裂吧！女孩》紫隊隊長，IG粉絲人數達18.4萬人，並獲選網路媒體「心目中最驚豔新女孩」票選第一名。

首次加入啦啦隊的丘薆，有著一雙電眼，她表示雖然過去沒有應援相關經驗，不過自己會努力學習所有應援曲，相當珍惜加入樂天女孩的機會。

四位新成員都很期待能夠在球場和10號隊友們見面，曾到樂天桃園棒球場應援的Mika表示，雖然只有代班登場應援，不過感受到球迷們應援時滿滿的熱情，大聲吶喊的畫面讓她印象深刻，3月31日為樂天桃猿主場開幕戰，4位女孩邀請各位球迷一同到球場應援。