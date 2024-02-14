快訊

開工日好天氣留意日夜溫差大 「下周冷空氣南下」變天時間點出爐

大年初五出意外！陸籍快艇越界捕魚拒檢 2人落海喪命

中職／克維斯轉戰悍將換名字 戈威士15日抵台

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
富邦悍將球團今天宣布簽下新洋投戈威士（Keyvius Sampson），也就是前統一獅隊洋投克維斯。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將球團今天宣布簽下新洋投戈威士（Keyvius Sampson），也就是前統一獅隊洋投克維斯。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將球團今天宣布簽下新洋投戈威士（Keyvius Sampson），也就是前統一獅隊洋投克維斯，悍將球團也感謝獅隊提供離隊同意書，戈威士明天就將抵台，以4名洋投備戰新賽季。

今年33歲的戈威士是一名右投手，2009年在美職選秀會上被聖地牙哥教士以第4輪選進，2015年在辛辛那提紅人首度升上大聯盟，合計2年大聯盟資歷，出賽31場、投91.2局拿下2勝。

2018年戈威士轉往亞洲發展，加入韓國職棒韓華鷹隊，全季出賽30場拿下13勝，並在161.2局的投球中飆195次三振，拿下韓國職棒三振王，隔年再度回到美職體系發展。

戈威士在2022年季中來到中華職棒，效力獅隊2個球季，合計32場出賽拿下11勝，171局的投球飆出174次三振，2023年球季110局投球投出115次三振，三振排行排名聯盟第3，球季後在墨西哥太平洋聯盟持續出賽維持身手。

悍將球團感謝統一球團日前提供戈威士離隊同意書， 簽下戈威士為悍將開季第4名外籍戰力。 富藍戈、羅戈預定今晚抵達台灣，戈威士、布藍登則將於明日清晨抵台，將一同投入球隊春訓為新球季做準備。

大聯盟 富邦悍將

延伸閱讀

中職／郭俊麟許願畫上大笑臉 餅總排他重返日本有期待

中職／ 薪資已談定9成 領隊盼猛獅下半季攻蛋：北獅滿多的

中職／獅隊開訓餅總喊「突圍」 凃董留4個關鍵字外加紀律

中職／獅隊自頒東山再起獎 陳鏞基：領一次就好

相關新聞

中職／潘威倫確定是球員生涯最後一年 先發挑戰150勝

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今年將迎接職棒生涯第22個球季，領隊蘇泰安也證實將是他球員生涯最後一年，瞄準150勝大關。

中職／克維斯轉戰悍將換名字 戈威士15日抵台

富邦悍將球團今天宣布簽下新洋投戈威士（Keyvius Sampson），也就是前統一獅隊洋投克維斯，悍將球團也感謝獅隊提...

中職／手肘開刀清骨刺缺席上半季 胡智爲：人生第一次

統一獅隊今天舉辦開訓典禮，總教練林岳平點名開季先發輪值時，胡智爲的名字不在其中，原因是過年前手肘發炎，受骨刺影響要在20...

中職／郭俊麟許願畫上大笑臉 餅總排他重返日本有期待

統一獅隊投手郭俊麟剛來到新球隊就要扛起「重責大任」，不僅被排進高知交流賽名單，新球季在胡智爲手傷缺席下，總教練林岳平期待...

中職／獅隊自頒東山再起獎 陳鏞基：領一次就好

統一獅隊今天在台南棒球場舉行開訓典禮，今年中職東山再起獎從缺，球隊自己頒發隊內東山再起獎給去年表現出色的陳鏞基，陳鏞基笑...

中職／ 薪資已談定9成 領隊盼猛獅下半季攻蛋：北獅滿多的

統一獅隊今天在台南棒球場舉辦開訓典禮，新球季主場仍以台南為主，但也看好台北大巨蛋商機，領隊蘇泰安表示：「我們北獅人也滿多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。