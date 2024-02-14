中職／克維斯轉戰悍將換名字 戈威士15日抵台

富邦悍將球團今天宣布簽下新洋投戈威士（Keyvius Sampson），也就是前統一獅隊洋投克維斯，悍將球團也感謝獅隊提供離隊同意書，戈威士明天就將抵台，以4名洋投備戰新賽季。

今年33歲的戈威士是一名右投手，2009年在美職選秀會上被聖地牙哥教士以第4輪選進，2015年在辛辛那提紅人首度升上大聯盟，合計2年大聯盟資歷，出賽31場、投91.2局拿下2勝。

2018年戈威士轉往亞洲發展，加入韓國職棒韓華鷹隊，全季出賽30場拿下13勝，並在161.2局的投球中飆195次三振，拿下韓國職棒三振王，隔年再度回到美職體系發展。

戈威士在2022年季中來到中華職棒，效力獅隊2個球季，合計32場出賽拿下11勝，171局的投球飆出174次三振，2023年球季110局投球投出115次三振，三振排行排名聯盟第3，球季後在墨西哥太平洋聯盟持續出賽維持身手。

悍將球團感謝統一球團日前提供戈威士離隊同意書， 簽下戈威士為悍將開季第4名外籍戰力。 富藍戈、羅戈預定今晚抵達台灣，戈威士、布藍登則將於明日清晨抵台，將一同投入球隊春訓為新球季做準備。