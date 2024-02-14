中職／郭俊麟許願畫上大笑臉 餅總排他重返日本有期待

統一獅隊投手郭俊麟剛來到新球隊就要扛起「重責大任」，不僅被排進高知交流賽名單，新球季在胡智爲手傷缺席下，總教練林岳平期待能夠扛起先發，郭俊麟在年度目標畫上笑臉，期待自己正面心態面對新球季。

原本效力富邦悍將隊的郭俊麟，去年季後先是擴編選秀被台鋼雄鷹挑中，隨後又被交易到獅隊，他坦言新環境一開始難免不適應，「但這邊很快就能夠融入，跟隊友互動都不錯。」

獅隊將在2月20日前往日本高知進行削流賽，其中20日首戰對日本獨立聯盟高知鬥犬將交給郭俊麟，21日對韓華鷹由林子崴先發，23日對戰西武獅隊則是由古林睿煬、林詔恩雙先發。

「餅總」林岳平表示，郭俊麟職棒生涯起點就是日職西武獅隊，這次安排郭俊麟回到高知先發，也希望他在生涯起點找回該有的能力，補強球隊目前偏弱的投手環節。

獅隊先發輪值之一的胡智爲20日要動手肘清創手術，上半季將缺席，林岳平看好郭俊麟的經驗，加上可先發、可中繼的能力，能夠扛起「重責大任」。

郭俊麟表示，自己能做的就是調整好自己，讓教練團方便使用，減輕球隊的負擔，能夠重返高知的感覺既熟悉又有點不習慣，「心情很不一樣。」

郭俊麟在農曆年前的隊內賽先發2局失1分，談到調整狀況，「目前強度還差一點點，還在持續提升，等去日本時，看這段時間的訓練能不能呈現在比賽中。」

過去三年在一軍出賽40場，郭俊麟對自己的表現不算滿意，他表示，過去幾年春訓的目標都沒能達成，今年乾脆畫上大大笑臉，「過去比較沒有自信，缺乏正面心態，來到新球隊，希望不管好壞，都能夠以正面方式去迎接每場比賽。」