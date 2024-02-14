中職／ 薪資已談定9成 領隊盼猛獅下半季攻蛋：北獅滿多的

統一獅隊今天在台南棒球場舉辦開訓典禮，新球季主場仍以台南為主，但也看好台北大巨蛋商機，領隊蘇泰安表示：「我們北獅人也滿多的。」至於團隊薪資則談定9成，全部談畢後統一揭曉。

今年獅隊主場安排，蘇泰安表示，今年台南主場會安排超過40場，近年獅隊在花蓮主場戰績不錯，有望增加到10場，另外也會安排在嘉義出賽。

台北大巨蛋正式啟用後，中職各隊都探詢入主機會，獅隊也是其中之一，蘇泰安表示，場次仍在確認中，要等待場地方的回覆，「有的話會是在下半季。」

日前大巨蛋公布的場租標準，國內棒球賽事基本場租為52.5萬元，水電及其他設施使用費用另計，蘇泰安認為，球隊評估過後認為價位合理，原因在於北部獅迷的人數不少。

今年獅隊首次將春訓場地移師亞太棒球村，使用成棒副球場及室內場地，效果不錯，至於獅隊是否有機會正式進駐主球場，蘇泰安表示，目前球場還在興建中，「我家就住附近，春節的時候也都會去看看進度。」

獅隊目前尚未公佈團隊薪資，蘇泰安表示，目前談了約9成，過年期間讓球員好好休息，接下來會持續討論，預計整體薪資會增加3%左右。