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中職／獅隊開訓餅總喊「突圍」 凃董留4個關鍵字外加紀律

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊今天在台南棒球場開訓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在台南棒球場開訓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天下午在台南棒球場舉行開訓典禮，總教練林岳平希望選手記住連兩年季後賽失利的遺憾，並以「突圍」作為年度目標；領隊蘇泰安則期許在台南建城四百周年的今年，把總冠軍帶回這個城市給所有球迷。

獅隊開訓典禮上，董事長凃忠正特別到場，提出四個關鍵字「生存」、「成長」、「享受」及「留下傳奇」勉勵球員，希望每個人在職業運動競爭環境中懂得如何生存，每一年成長比去年更好，並享受過程中的挫敗與成功，並留下屬於自己的傳奇故事。

回顧去年台灣體壇上發生許多令人痛心之事，凃忠正也特別提醒球員，「這在我們球隊絕對不允許發生，要遵守獅隊傳統良好紀律，即使沒有違法，但只要對社會觀感不好的事情，就應該要避免，不能影響球團形象。」

蘇泰安指出，中職開打35年來，統一是唯一沒有異動的球團，要感謝母集團的全力支持，球員才能在穩定的環境中打球，而今年年度口號是「ALWAYS LIONS」，又適逢台南建城四百周年，希望球隊能夠將總冠軍帶回台南，回饋球迷的支持。

這是林岳平執掌兵符的第5個球季，他希望球員們能夠記取連續兩年未能拿下總冠軍的感覺，「記住這樣的遺憾，在春訓好好設定目標。」而今年職棒球隊來到6支，在激烈競爭下，林岳平也寫下「突圍」作為目標。

統一獅隊今天在台南棒球場開訓，董事長凃忠正特別到場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在台南棒球場開訓，董事長凃忠正特別到場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在台南棒球場開訓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在台南棒球場開訓。圖／統一獅隊提供

林岳平 棒球 蘇泰安

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