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中職／還是球員就奮鬥 潘威倫對大巨蛋有期待

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊今天在台南棒球場開訓，投手潘威倫（中）新球季要挑戰150勝紀錄。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天在台南棒球場開訓，投手潘威倫（中）新球季要挑戰150勝紀錄。圖／統一獅隊提供

統一獅隊在2003年選進的投打兩大基石，高國慶今年轉任教練，「嘟嘟」潘威倫則是今年球季後即將卸下球員身分，潘威倫表示，只要還在場上一天就奮鬥一天，「心情都是一樣的。」

統一獅領隊蘇泰安今天在開訓典禮後接受訪問，今年球季預計與潘威倫簽下一年球員合約，雙方討論接近完成，也有討論到後續擔任教練的可能性。

潘威倫對於未來暫時不去多想，「目前都還是球員身分，還在場上當球員一天就奮鬥一天。」今年開季心情也不會因此不同，「都是全力備戰、全力以赴。」

今年球季潘威倫將以先發方式備戰，挑戰生涯第150勝，將自己保持的聯盟紀錄向上堆高，他也說目前調整的狀況不錯，「都有照進度走，現階段就是朝150勝前進。」

看著同梯的高國慶轉換身分，潘威倫表示，彼此曾經一起打拚，有情感存在，「相信他的經驗對於後輩來說，一定會有所幫助。」

今年球季中華職棒有望納入台北大巨蛋作為比賽場地，潘威倫生涯曾在12個中職比賽球場登板，生涯最後一年有機會多添一筆紀錄，潘威倫表示，作為球員對於新球場當然有期待，但還是要看球團的規劃。

潘威倫 統一獅 高國慶

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