中職／潘威倫確定是球員生涯最後一年 先發挑戰150勝

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫今年將迎接職棒生涯第22個球季，領隊蘇泰安也證實將是他球員生涯最後一年，瞄準150勝大關。

潘威倫過去21個球季，先發出賽336場、148勝、投2096.1局都是聯盟紀錄，也是唯一投滿3萬球的投手，手握滿滿「嘟嘟障礙」，去年球季機會不多，出賽4場1場先發，勝投進帳速度卡關。

獅隊今天在台南棒球場開訓，領隊蘇泰安表示，今年會是潘威倫球員生涯最後一年，也勉勵他爭取生涯第150勝，「有跟潘威倫勉勵，希望他全力拿下這2勝，也跟教練團討論過，今年會以先發方式讓他準備，他也說會盡力調整。」

總教練林岳平也表示，目前會朝著先發方式讓潘威倫準備，考量到今年球季有5連戰，也可能作為雙先發之一出賽，「要看官辦熱身賽的狀況再做最後決定。」

今年獅隊計畫安排部分主場進軍台北大巨蛋，潘威倫的引退賽是否可能在這座新球場舉辦？蘇泰安僅表示，引退賽時間要看狀況安排。