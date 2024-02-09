中職／拚公益！餅總霸氣喊10萬 陳傑憲嚇到：有點感動

一年一度統一獅隊「萊過年」有你真好同樂會，上周六於台南棒球場熱鬧進行，其中一元公益競標環節與華山基金會愛心年菜認購活動合作，「餅總」林岳平霸氣出價10萬元，得標的實戰球具也立刻捐出送給球迷。

「萊過年」同樂會吸引近1500位球迷參與，其中特別邀請統一獅選手陳傑憲、林安可、蘇智傑及UniGirls女孩Yuki、一七、瑟七共同參與一元公益競標，分別提供球員實戰球具、UniGirls女孩實戰球衣進行競標拍賣，本次公益競標金額扣除必要成本外，全數捐贈認購華山基金會愛心年菜。

球迷踴躍參與競標，其中陳傑憲專屬球棒（加碼實戰球衣）得標金額10萬最高，林安可亞運限定專屬釘鞋得標金額9萬、蘇智傑實戰球棒得標金額4萬、瑟七實戰球衣得標金額6萬、Yuki實戰球衣得標金額5.5萬、一七實戰球衣得標金額3.1萬，本次以統一獅選手及UniGirls女孩共募集37.6萬元。

本次萊過年一元競標活動過程中，林安可為了答謝高價9萬元競標得主，也在全場球迷期待下，與得標球迷一同在舞台上，獻出2024年第一支舞蹈表演「登峰造極」，讓舞台活動充滿歡樂與喜悅。

有趣的是，隊長陳傑憲為了將愛心競標金額衝高，現場特別加碼捐出個人實戰球衣，球迷踴躍競標時，台下一起參與的總教練林岳平直接喊到最高10萬元，並將得標獲得的陳傑憲球棒及實戰球衣，捐出來作為萊過年抽獎最大獎，現場抽出兩位幸運球迷，讓萊過年晚會劃下完美句點。

陳傑憲表示：「能夠參與這樣的公益競標活動，其實也是希望多藉由自己的能力，幫助需要幫助團體，競標過程中，餅總突然的出價競標，也讓我有點驚喜，身為總教練這麼相挺公益活動，真的很謝謝他。」

陳傑憲也說，身為選手就是希望自己能夠帶領獅隊一起拼出一個冠軍，答謝餅總和球迷的直持，「說真的對於餅總的熱心公益，有點感動。」