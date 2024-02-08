快訊

強烈大陸冷氣團來過年！合歡山有望降雪時機尷尬 民眾：可能被打斷腿

韓媒：台積電、SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體

西布特羅1克逾百萬比鑽石貴？ 醫揭證據打臉

日職／陽岱鋼強烈渴望重返日職 年齡影響但仍具潛力

中央社／ 台北8日電
陽岱鋼返回日職。報系資料照
陽岱鋼返回日職。報系資料照

台灣37歲棒球好手陽岱鋼加盟日本職棒二軍新球隊Oisix新潟Albirex隊，總教練橋上秀樹透露陽岱鋼重返日職的強烈渴望，儘管可能因年紀衰退但仍十分有潛力。

台灣棒球好手陽岱鋼，1987年出生，在2005年高中生選秀會被北海道日本火腿鬥士隊指名、展開日職生涯，2010年開始嶄露頭角，整季109場一軍出賽，2016年季後透過自由球員（FA）制度轉隊讀賣巨人隊、簽下5年合約，2021年季後離隊、之後轉往美國獨立聯盟打球。

陽岱鋼離開日職後先後到美國獨立聯盟、澳洲職棒打球，去年也加盟美國獨立聯盟球隊，出賽屢屢展現長打能力。今年2月初陽岱鋼確定加盟日職新的二軍球隊Oisix新潟Albirex，將穿上1號球衣。

Oisix新潟隊總教練橋上秀樹接受日媒訪問表示，網羅陽岱鋼加入，除了與其他有職棒資歷的球員一樣期待他的能力外，希望他能給隊友建議，同時希望他對棒球積極投入的態度能帶來好的影響。

橋上秀樹透露與陽岱鋼談話內容，提到陽岱鋼曾表示如果有機會，希望可以回到日本球界延續球員生涯，家人也希望可以回到日本生活。

橋上秀樹過去也曾在日職樂天金鷲、巨人、埼玉西武獅隊、東京養樂多燕子隊擔任教練，執教生涯率隊與陽岱鋼交手時，評價陽岱鋼是攻守跑兼具的球員，橋上秀樹表示，儘管隨著年齡增加有所衰退，但陽岱鋼仍具有很好的能力和潛力，期待他加入能發揮長打能力。

橋上秀樹表示，從與陽岱鋼的交談中明顯感受到他對日本棒球界的執著與眷戀，雖然陽岱鋼離隊可能會對戰力帶來很大的影響，但還是希望他可以再次回到日職，但同時也點出由於年紀關係，想要回鍋日職門檻相對提高，陽岱鋼必須展現出足夠的戰力才有機會。

日本火腿鬥士 棒球 陽岱鋼

延伸閱讀

日職／再次向三冠王發起挑戰！村上宗隆：總有一天會上大聯盟

日職／效法高津臣吾及張泰山 陽岱鋼四海為家延續棒球夢

日職／陽岱鋼重返日本引關注 韓媒：可能是最後機會

日職／火腿小將開轟 感謝高國輝直傳3屆全壘打王密技

相關新聞

中職／捲私接官司仍將代表桃猿 樂天女孩孟潔蹲地照粉絲心疼

樂天桃猿啦啦隊人氣成員孟潔近日捲入官司，讓許多球迷相當擔心。不過事件爆發後，她仍經常在社群媒體發文，與粉絲分享心境，並獲得許多支持。 孟潔因甜美臉蛋和活潑個性，擁有許多忠實粉絲。除了在球場應援，

中職／赴美進修偏向學術研究 高志綱：不透露工作機密

統一獅隊首席教練高志綱，去年歷經世界棒球經典賽、中職例行賽、季後賽、亞洲職棒冠軍爭霸賽，還擔任亞洲冬季聯盟中職聯隊總教練...

中職／啦啦隊Jessy比基尼泡湯秀傲乳 吐舌甜喊：會不會太好？

富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員Jessy，金髮造型吸引不少球迷目光。她近日更在IG曬出一張性感比基尼溫泉照，吐著舌頭並詢問粉絲，「對你們會不會太好？」 Jessy在IG分享多張溫

日職／陽岱鋼強烈渴望重返日職 年齡影響但仍具潛力

台灣37歲棒球好手陽岱鋼加盟日本職棒二軍新球隊Oisix新潟Albirex隊，總教練橋上秀樹透露陽岱鋼重返日職的強烈渴望...

中職／獅隊放5天年假 外野三帥領軍23日高知對決西武

統一獅隊今天開始休5天年假，13日（大年初四）在亞太棒球村成棒副球場恢復訓練，也將邁入第2階段春訓，接著以賽代訓，全力備...

巨人軍來台／讀賣巨人交流賽大巨蛋加開內野上層 16日中午開賣

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」第3階段售票加開內野上層區域，最低票價新台幣800元起，將於16日中午開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。