中職／獅隊放5天年假 外野三帥領軍23日高知對決西武

樂天桃猿啦啦隊人氣成員孟潔近日捲入官司，讓許多球迷相當擔心。不過事件爆發後，她仍經常在社群媒體發文，與粉絲分享心境，並獲得許多支持。 孟潔因甜美臉蛋和活潑個性，擁有許多忠實粉絲。除了在球場應援，

2024-02-08 11:58