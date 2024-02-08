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中職／獅隊放5天年假 外野三帥領軍23日高知對決西武

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊赴日交流賽名單。圖／統一獅隊提供
獅隊赴日交流賽名單。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天開始休5天年假，13日（大年初四）在亞太棒球村成棒副球場恢復訓練，也將邁入第2階段春訓，接著以賽代訓，全力備戰3月30日開打的中職新球季。

獅隊14日舉辦開訓典禮，公布年度口號等相關資訊，23日在日本高知進行交流賽，主要以「外野三帥」陳傑憲、林安可、蘇智傑及新生代選手為主體，共計29位選手遠征日本。

獅隊赴日名單如下：

教練團：林岳平、高志綱、潘武雄、陳俊輝、周廣勝、羅錦龍、莊駿凱、馬修爾、玉木朋孝、高政華。

投手：陳韻文、郭俊麟、林子崴、古林睿煬、劉予承、李其峰、鄭副豪、辛俊昇、林詔恩、姚杰宏、尹柏淮、李承鴻、楊孟沅、宋文華。

捕手：張翔、張聖豪、陳重羽。

內野手：何恆佑、許哲晏、林培緯、黃勇傳、林靖凱、陳重廷、林泓弦。

外野手：邱智呈、林佳緯、陳傑憲、蘇智傑、林安可。

獅隊領隊蘇泰安表示，很高興與西武獅隊合作交流活動，從2016年至今邁向第9年，2019年首次雙獅春訓交流賽圓滿成功，2020年因疫情中斷，今年能夠持續維持雙方合作，再次舉辦春訓交流賽，感謝西武協助。

他說，西武還協助安排統一獅隊對高知鬥犬、韓職韓華鷹隊二軍進行交流賽，相信教練及選手也會把握難得機會，透過比賽互相交流及學習。

獅隊年後到3月初將進行12場自辦熱身賽，詳細賽程資訊如下：

2.16 (五) 12:30 統一獅橘白隊內賽

亞太成棒副球場，未開放

2.20 (二) 12:30 統一獅A隊vs.日本獨立聯盟高知鬥犬

高知縣春野総合運動公園野球場，開放觀賽

2.21 (三) 12:30 統一獅A隊vs.韓華鷹二軍

高知市綜合運動場野球場，開放觀賽

2.21 (三) 13:00 富邦悍將vs.統一獅B隊

亞太成棒副球場，未開放

2.24 (四) 12:30 統一獅A隊vs.埼玉西武獅B班

高知縣春野總合運動公園野球場，開放觀賽

2.24 (四) 13:00 培證英雄二軍vs.統一獅B隊

亞太成棒副球場，未開放

2.27 (二) 13:00 SSG登陸者vs.統一獅A隊

台南市立棒球場，開球觀賽

2.28 (三) 13:00 SSG登陸者vs.統一獅A隊

台南市立棒球場，開球觀賽

2.28 (三) 13:00 SSG培證英雄vs.統一獅B隊

台南市立棒球場，開球觀賽

3.2 (六) 13:00培證英雄一軍vs.統一獅A隊

台南市立棒球場，開球觀賽

3.3 (日) 13:00培證英雄二軍vs.統一獅A隊

台南市立棒球場，開球觀賽

3.5 (二) 13:00培證英雄一軍vs.統一獅A隊

台南市立棒球場，開球觀賽

棒球 統一獅

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