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中職／統一獅春訓對抗賽 古林睿煬先發飆154公里火球

中央社／ 台北7日電
統一獅投手古林睿煬。報系資料照
統一獅投手古林睿煬。報系資料照

中華職棒統一獅隊今天進行春訓隊內對抗賽，古林睿煬先發對上郭俊麟，其中古林睿煬投2局沒有失分，最快飆出154公里火球；郭俊麟則是先發投2局被敲3支安打，失掉1分。

目前春訓獅隊已經開始進行分組對抗賽實戰演練，今天分成統一白、統一橘，去年在亞冠賽抗日繳出好投的古林睿煬代表統一橘先發，用30球投2局，僅被敲出1支安打，飆出3次三振，沒有失分，最快球速飆到154公里，狀況相當好。

統一白的先發投手是郭俊麟，他在去年底的擴編選秀被台鋼雄鷹隊選中，之後雄鷹隊球團與獅隊球團進行交易，獅隊以江承諺換來郭俊麟。今天的分組對抗賽中，郭俊麟先發用30球投2局，被敲出3支安打，分別由陳重廷、林佳緯、林泓弦所擊出，投出1次保送，失掉1分。

終場統一橘以6比2擊敗統一白，其中年僅18歲的林泓弦打擊表現佳，第2局敲出1打點三壘安打；第6局三壘有人時，再敲出一壘安打送回1分。內野手林泓弦是去年季中選秀獅隊第2指名，也是今年春訓獅隊重點培養年輕選手之一，將會隨球隊一起去日本高知集訓。

古林睿煬 郭俊麟

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