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中職／魔神樂對台灣不陌生 曾對中華隊飆12K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
魔神樂。擷圖自畫面
魔神樂。擷圖自畫面

樂天桃猿隊新洋投魔神樂（Marcelo Martinez）雖然沒有亞洲經驗，但不代表他沒有對過台灣球員，時光回到2009年威廉波特少棒賽，龜山國小組成的中華代表隊曾一度吞了墨西哥左投12次三振，那人就是魔神樂。

27歲的魔神樂當時是墨西哥隊代表投手，國際組預賽中華隊與墨西哥隊之戰，魔神樂先發投了5.2局都沒被敲出安打，還飆出12次三振，然而因用球數達85球限制而退場，中華隊在他退場後靠宋文華陽春砲破蛋，最終攻下2分，但該戰墨西哥隊敲出3發陽春砲贏球。

2009年的結局棒球迷都知道，中華隊後來在國際組冠軍賽再次碰上墨西哥，反以9：4贏下關鍵一戰，只不過最終決賽面對美國組冠軍，3：6落敗亞軍作收。

魔神樂還記得少棒比賽場景，他在2019年受訪時說：「那是很棒的經驗，能夠在這樣的比賽投球，面對不同國家，瞭解不同文化，我認為這是最令我印象深刻的地方。」

而當時代表中華隊出征的宋文華、高宇杰、瑪仕革斯．俄霸律尼（歐晉）如今也都在中華職棒，有機會再相逢。

魔神樂談威廉波特少棒回憶：

中華隊 威廉波特 宋文華

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