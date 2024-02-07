中職／猿隊簽下4號洋投魔神樂 墨西哥左投先發添戰力

樂天桃猿簽下第4號洋投魔神樂（Marcelo Martinez），具有美國、墨西哥職棒經驗，預計農曆年後抵台投入春訓，美職最高成績為3A，也曾是威能帝隊友。

猿隊副領隊沈鈺傑昨天透露第4號洋投幾乎確定，今日有墨西哥媒體「Beisbolpuro」爆出消息，魔神樂，先發、左投兩項特質都符合猿隊先前所述，等待工作簽證到手就將飛往台灣，最晚會在2月27日前報到。

猿隊稍後也正式公佈簽下魔神樂，27歲的他是墨西哥籍、左投左打，身高188公分、體重86公斤，在美職小聯盟共五個球季，最高層級為3A，通算成績25勝27敗，2019年曾獲選為皇家隊農場潛力新秀。

2023到2024年球季，魔神樂在墨西哥冬季聯盟共計14場先發出賽，6勝2敗，防禦率2.77，猿隊目前已簽下鈴木駿輔、威能帝、霸威斯三人，加上魔神樂都是先發型投手。

雖然魔神樂沒有亞洲棒球經驗，不過威能帝聽到他的名字，隨即想起與他曾在皇家隊小聯盟效力，能夠協助魔神樂融入台灣棒球文化。

樂天桃猿球團表示，魔神樂投球表現相當穩定，且是具有優勢的左投，來到台灣後將會設定為先發，期待他的加入能夠為球隊帶來更多勝利。