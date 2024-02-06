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日職／再次向三冠王發起挑戰！村上宗隆：總有一天會上大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆。 路透
村上宗隆。 路透

養樂多隊「村神」村上宗隆2022年單季敲出56轟，改寫日職本土球員紀錄，去年也登上經典賽大舞台，證明自己的身手。他今年持續在春訓努力訓練，受訪時表示會以打擊三冠王為目標，並強調未來一定挑戰大聯盟。

村上宗隆去年打擊成績下滑，「只」敲出31轟和84分打點，打擊率0.256。他近日接受日媒《Sponichi》專訪時提到，2021和2022年都有打日本大賽，去年無緣爭冠有點懊悔，所以今年將更加專注。

日職只有3名打者兩度締造三冠王，2022年村上宗隆曾拿到三冠王，他期盼今年能達成這項成就，「這不是只有一次，只要我還在打球，就想要獲得全部第一，有想挑戰那個位置的想法，就必須贏球和打好每場比賽，這很重要。」

村上宗隆去年經典賽陷入大低潮，但他在四強賽面對墨西哥隊擊出再見安打，瞬間從狗熊變英雄，村上宗隆表示，「這絕對是人生的財產，不只是經驗，很難用言語表達。」他還透露自己仍會看經典賽影片，提升打球動力。

經典賽隊友山本由伸成功登上大聯盟舞台，加盟道奇隊，村上宗隆直言，「總有一天我也會去，希望他能加油，努力實現夢想，這不只是個人的努力，還有很多人支持，才能獲得好合約。」

村上宗隆

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