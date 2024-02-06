日職／讚「台灣至寶」孫易磊有巨大潛力 日媒看好提前支配下

據日媒《CoCoKARA》報導，日本火腿隊因休賽季積極補強外援，成為日職最受矚目的球隊，文中也提到18歲台灣投手孫易磊，看好他賽季初期就進入支配下。

《CoCoKARA》指出，火腿休賽季得到左投山崎福也，另外還簽下6名新洋將，展現他們支持監督新庄剛志及擺脫墊底的意圖。

該報導也點評火腿4名洋投，包含孫易磊、前國民投手墨菲（Patrick Murphy）、回鍋的費爾哈根（Drew VerHagen）及擁有162公里火球的薩瓦拉（Aneurys Zabala）。

報導指出，「台灣至寶」孫易磊是中華隊U18王牌投手，擁有超過150公里的直球及優秀變化球，被認為有巨大潛力。儘管以育成選手身分入隊，但考慮成績和潛力，可能提早被轉為支配下。