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台灣棒球拚重返奧運 誰來接棒？

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
劉基鴻是中華隊新生代的強打。圖／中華棒協提供
劉基鴻是中華隊新生代的強打。圖／中華棒協提供

台灣棒球前一次參與奧運殿堂，已是二○○八年北京奧運，今年雖逢奧運年，但巴黎奧運並未納入棒球，台灣棒球選手想圓奧運夢、棒球迷想重溫奧運熱，最快要等二○二八年洛杉磯奧運。

中華隊共兩度參與棒球示範賽、三度正式賽，最佳成績為一九九二年銀牌，在二○○四及○八年都以第五作收；接下來二○一二年倫敦、一六年里約都將棒球踢出奧運殿堂，二○二○年東京奧運有參與最終資格賽的機會，但中職聯盟、中華棒球協會相繼因疫情退出組隊。

台灣棒球至今年已經長達十六年無緣參戰奧運，現役選手中剩下不到十人有奧運資歷，而接下來最快的參賽時間點是二○二八年，但東京奧運時已經縮編為六隊參賽，洛杉磯奧運維持相同規模的可能性高，取得門票難度艱鉅。

盤點屆時國家隊可能的核心戰力，投手部分在去年杭州亞運、亞冠賽、亞錦賽投出多位令人眼睛一亮的王牌潛力股，四年後徐若熙、古林睿揚正值廿八、廿九歲的顛峰期，林昱珉更是只有廿五歲，還有劉致榮、陳柏毓等好手，但屆時他們效力哪國職棒、在哪個層級打拚，都會成為能否為國出征的變數。

至於野手部分，廿五歲以下的年輕世代打者目前看來以廖健富、劉基鴻最具長打破壞力，旅外選手以鄭宗哲最受期待；再往上檢視現年廿六到卅歲的打者，還有張育成、吉力吉撈．鞏冠、林立、王柏融、陳傑憲等人，也是去年經典賽核心陣容。

徐若熙是未來中華隊王牌主力投手之一。本報資料照片
徐若熙是未來中華隊王牌主力投手之一。本報資料照片

巴黎奧運 東京奧運 洛杉磯

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