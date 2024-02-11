雅典奧運黃金陣容 閃耀中職20年

二○二四年逢四年一度的奧運年，今年巴黎奧運沒有棒球的局，對台灣棒球迷來說少了一點參與感，而廿年前的雅典奧運代表隊時至今日仍是許多球迷心中的「史上最強中華隊」，名單中已有五人具備中職一軍總教練資歷，也有「神獸」仍在現役打拚。

不含示範項目在內，我國共三次參與棒球正式項目，以一九九二年巴塞隆納奪銀成績最佳，但要說陣容最強，多數球迷心中的共識還是由「棒球魔術師」徐生明執掌兵符的二○○四年雅典奧運代表隊，該年選手名單華麗，投手更是一時之選，包括旅外球星王建民、曹錦輝、陳偉殷、張誌家，中職則有潘威倫、陽建福、林英傑等人，打線由陳金鋒領銜，帶領彭政閔、陳鏞基、林威助等好手。

也因陣容星度高，出發前就被高度寄予奪牌希望，結局卻是雷聲大雨點小，意外輸給義大利隊，成為無法前進四強的致命敗仗，最終中華隊三勝四敗、排名第五。

這批「史上最強中華隊」的廿四人名單，如今共有五人具備中職一軍總教練資歷，包括黃忠義、林威助、葉君璋、彭政閔以及今年上任富邦悍將隊一軍教頭的陳金鋒。此外，林岳平當年在最後一刻因狀況不佳遭到割捨，擦身奧運，否則將為這批「雅典奧運世代」再添一位教頭。

當中也不乏仍以選手身分繼續拚戰的人，潘威倫今年將在統一獅隊展開生涯第廿二個職棒賽季，挑戰生涯一五○勝就差兩勝，有機會達陣後華麗轉身；卅八歲的陳偉殷近年與傷搏鬥，前年結束與阪神虎隊的合約後，幾乎都待在美國，他持續在經紀公司旗下的波拉斯訓練中心自主訓練，並未放棄朝復出賽場努力。

野手僅剩陳鏞基仍現役打拚，四十歲的他，去年打出「類」東山再起賽季，全季以打擊率三成三六敲出八十八支安打，證明還能再戰，今年將繼續以選手身分為獅隊貢獻。