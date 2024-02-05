中職／南檢邀請獅隊法治教育 職籃假球案成為題材

台南地檢署因應法務部、教育部體育署政策，職棒球隊需與該轄區之地檢署進行法律宣導，並建立溝通聯繫管道，以維護乾淨的職棒環境，今天邀請統一獅隊全體隊職員舉辦法治教育。

這項活動名為「台南400 LION世代代-2024統一7-ELEVEN獅法治教育」，由台南地檢署檢察長鍾和憲、中職副祕書長王惠民、獅隊領隊蘇泰安、台灣台南地方法院法官陳本良共同主持，安排「檢獅夜夜秀」等輕鬆活潑的表演方式， 對球員、職員進行反詐騙、拒絕簽賭及拒打假球等法治教育宣導。

鍾和憲表示，社會對職棒球員的真實努力表現及拒絕簽賭、拒打假球有期待，若球員涉及不法，將面臨嚴峻的司法，期盼透過本署檢察官精心準備的法治教育課程，讓正確法律觀念DNA深植到每位職棒球員及職員身上，維護職棒賽事能在公平、公正環境下進行。

王惠民、蘇泰安也舉近日職籃球員簽賭打假球而遭檢察官起訴為例，若職棒球員涉及簽賭打假球等不法情事，將永不錄用；且聯盟近期也決議，涉及假球或簽賭而永不錄用的球員，將不得接觸職棒球員或經紀公司，也就是徹底與棒球圈斷絕所有關係，期盼所有職 棒球員能恪遵法律，在場上放心認真表現，共同營造清新的職棒環境。

活動過程中，檢察官以脫口秀節目的型式及輕鬆生活化的對談，分析過往職棒簽賭案件之成因及法令規範，並呼應政府打詐政策，向獅隊說明可能遇到的投資詐騙、虛擬貨幣詐騙等反詐騙議題，提供最新且實用的法治觀念，希望職棒球員能避免不法人士之外力不當干擾，並善盡社會責任，使我國職棒能在公平、清新的比賽環境中持續帶給國人正面力量。

蘇泰安表示，每年獅隊法治教育課程結合台南地方法院、地檢署共同舉辦，讓教練、選手透過法治觀念宣導及案例分享，讓所有人都能用輕鬆及活潑的方式，增長法治相關知識，也了解身為職棒選手是社會的典範及表率，更不能以身試法。