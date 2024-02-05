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中職／CPBLTV早鳥方案開賣 6隊賽事看到飽只要2277元

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
CPBLTV早鳥方案開賣。圖／中華職棒提供
CPBLTV早鳥方案開賣。圖／中華職棒提供

中華職棒新球季將於3月30日開打，台鋼雄鷹隊首次投入一軍賽事，聯盟回到6隊規模，今天正式公布CPBLTV早鳥方案，可享2277元優惠價。

相關資訊如下：

中華職棒35年六隊齊聚，官方賽事轉播平台CPBLTV提供中職賽事轉播服務，全新賽季將在3月30日展開，CPBLTV早鳥方案今（5）日起正式開賣，全季統包早鳥方案2277元（原價2377元），邀請球迷一同訂閱CPBLTV，觀賞精彩的中職賽事。

中華職棒官方賽事轉播平台CPBLTV早鳥方案今日起正式開賣，全季方案原價2377元，球迷朋友只要在3月29日前訂購，即可享早鳥優惠價2277元，一日三地開打，所有賽事不漏接，包括官辦熱身賽、一軍例行賽、一軍季後賽（含總冠軍賽）、二軍例行賽、二軍總冠軍賽、中職明星賽以及全賽事VOD，通通都在CPBLTV上看得到！

CPBLTV將於Hami Video平台開放訂閱，首先下載Hami Video app，使用行動門號登入，再選擇收視方案，簡單三步驟就可享受專屬的2024中華職棒賽季轉播服務，每個帳號可同時在3個行動裝置上使用，電腦、手機、平板、連網電視都能收看，更提供直播聊天室讓大家線上聊野球，同時，CPBLTV也持續照顧海外的球迷朋友，提供海外收視服務，讓球迷零時差享受中華職棒熱血賽事！

最優質的轉播服務就在CPBLTV，賽事回看、完整VOD、直播聊天室服務，照顧海內外球迷收視需求，中華職棒35年即將火熱展開，球迷朋友趕緊訂閱早鳥方案，不容錯過的六隊交戰全賽事，唯一鎖定CPBLTV！

中職 中華職棒 明星賽

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