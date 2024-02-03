中職／獅隊同樂會「牛棚推一綱」二度登場 3老獅教推桿

統一獅隊今天在台南棒球場舉辦有你真好同樂會，特別規畫「玉木塾」內野守備特訓班及「牛棚推一綱2.0」不一樣的課程，專屬的特別課程都吸引將近400位球迷網路報名，抽出幸運30組球迷參與活動。

「玉木塾」內野守備特訓課程，由日籍守備教練玉木朋孝帶領林靖凱、黃勇傳、陳重廷擔任小助教，透過熱身訓練、滾地接球及高飛球接球訓練，讓球迷體驗不一樣的內野守備課程。

玉木朋孝對首次在台灣參加這樣的活動感到特別，他表示，「過去在日本也有類似這樣活動，但這次很不一樣，透過簡單的訓練，希望帶給球迷歡樂，畢竟他們是來體驗的球迷，並非職業選手，能夠讓球迷充滿收穫，而且是很開心的體驗過程，這是最想帶給球迷的，印象深刻的是參與活動的球迷也有不少女生，且表現都挺不錯，很享受棒球。」他也表示，期待未來還有機會可以參與這樣的活動。

「牛棚推一綱2.0」是第二次舉辦，由首席教練高志綱領軍，與胡金龍、陳鏞基和球迷進行簡單高爾夫球教學體驗，透過推桿訓練及訓練課程，讓球迷體驗打高爾夫球的樂趣，並進行分組賽事，讓球迷學以致用。