中職／悍將拜訪大巨蛋館方 能否「攻蛋」需新北市點頭

台北大巨蛋場租亮牌，瞄準今年進大巨蛋比賽的中職各隊，也能比較精準設算每場大概開銷。富邦悍將隊能否也加入「攻蛋」行列？球團表示，須再了解詳細使用規範，也須和新北市政府再研商，「期望悍將未來能有機會到大巨蛋出賽。」

遠雄今天提交大巨蛋場地收費標準，攸關中職賽事的國內棒球賽事部分，確定場租為52.5萬元，另有10％票房抽成比例。由於還有進退場、包廂、水電費、LED計分板、轉播、人力等費用，球團必須再仔細估算相關開銷，才能比較有底舉辦比賽所需成本。

今年已表態將安排大巨蛋的賽事的球隊包括味全龍、中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹隊，悍將目前僅止於「有意」，但還無法進一步行動，2018年得標新莊棒球場10年經營權時，合約中有承諾事項60場主場都需放在新莊。

對於今年是否可能安排大巨蛋主場賽事，悍將球團表示，日前已拜訪大巨蛋舘方，會再了解公布之詳細使用規範，同時和新北市府研商在大巨蛋舉辦比賽的可能性，期望悍將未來能有機會到大巨蛋出賽。