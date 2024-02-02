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中職／統一獅外籍左投來了！凱力士2月下旬報到
凱力士無大聯盟資歷，過去在美職3A出賽六個球季，127場出賽有78場先發，累計37勝33敗，防禦率5.25，其中2022年拿下10勝2敗、防禦率2.87，不過去年球季9勝11敗、防禦率7.19。
統一獅洋投除了布雷克因為陪產，3月初才能抵達報到，其餘選手將於2月中下旬陸續抵台報到投入春訓調整，獅隊原本鎖定的新面孔是一名先發型左投，但因對方考量家庭因素，沒能招攬成功。
獅隊2月起進入春訓第二階段，2月6、7、16日舉辦紅白對抗賽，18日移師日本高知進行台日雙獅春訓交流賽，期間分別在20日對戰日本獨立聯盟高知鬥犬、21日對戰韓職韓華鷹二軍、23日對戰日職埼玉西武獅B班，2月底回到台灣與韓職SSG登陸者及培證英雄二軍進行自辦熱身賽。
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