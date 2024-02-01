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中職／私演金額高達2600萬？樂天女孩疑因有人分酬不均檢舉

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天女孩。 本報資料照
樂天女孩。 本報資料照

樂天桃猿隊前領隊浦韋青與前經紀人陳元凱（史丹利）安排4名樂天女孩私接商演，涉嫌背信罪，有球員透露事件曝光原因是啦啦隊女孩間內鬥，有人不滿同工不同酬，因此向球團檢舉。

據報導，浦韋青和陳元凱私下安排樂天女孩接案，並未告知公司，樂天公司向廉政署報案，樂天女孩林孟潔（孟潔）、李庭瑀（李恩菲）、林俞廷（林穎樂）、陳奕如（陳伊）都被約談，目前證據資料顯示，未經台灣樂天棒球隊公司經手的金額已接近新台幣2600萬元。

據「華視新聞網」報導，有球員私下透露，啦啦隊內部鬥爭很嚴重，除了比誰紅，看到對方活動多、賺得多，也會眼紅。此事會曝光是啦啦隊員私下聚餐時說溜嘴，大家去同一場活動，拿到的酬勞卻差很大，所以有人氣到檢舉。

4名樂天女孩目前都被列為被告，昨天也都在個人IG發布限時動態，感謝大家的關心。菲菲更強調自己「行得正坐得直」。

樂天女孩

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