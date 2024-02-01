中職／私接商演被告 樂天女孩4成員皆發聲回應

樂天桃猿隊前領隊浦韋青及前經紀人陳元凱（史丹利）遭檢舉安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演牟利，有4名啦啦隊成員被列為報告，昨天都在個人社群媒體發聲明回應。

檢廉前天兵分多路同步搜索，查扣電腦、帳冊、行程表等資料，由於案情繁雜、眾多細節待釐清，承辦檢察官昨天凌晨直接到廉政署坐鎮指揮，經漏夜審訊被告人等，浦、陳二人移送桃檢複訊。

4名人氣成員孟潔（林孟潔）、菲菲（李庭瑀）、「虎牙女神」陳伊（陳奕如）、林穎樂（林俞廷）等人對私接商演活動是知情且默許，同列背信罪被告後請回。

截圖自菲菲IG

對此，4名成員昨天都發限時動態回應，菲菲寫道，「12小時等待過程非常難熬，一切都在調查中。懂的人給你鼓勵，不懂的人根本不在乎結果，行得正坐得直，相信結果。在那之前我們一起努力好好工作，加油會撐過去的。」

截圖自穎樂IG

林穎樂則表示，「我沒事，繼續努力工作」、「我的所有行為都對得起自己良心，希望司法趕快證明我的清白！」

截圖自孟潔IG

截圖自陳伊IG

孟潔簡短寫道，「感謝大家關係，繼續加油！」陳伊也表示，「謝謝大家關心，晚上繼續尾牙工作。」