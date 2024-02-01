快訊

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

避戰天堂或遣返噩夢？反侵略的俄國搖滾天團在泰國被捕

王世堅隔16年回鍋立院 重新過招韓國瑜續「世堅情」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／私接商演被告 樂天女孩4成員皆發聲回應

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天女孩副隊長菲菲（李庭瑀）涉入私接商演牟利列為被告，在IG限動上抒發心情。 截圖自樂天女孩粉絲團
樂天女孩副隊長菲菲（李庭瑀）涉入私接商演牟利列為被告，在IG限動上抒發心情。 截圖自樂天女孩粉絲團

樂天桃猿隊前領隊浦韋青及前經紀人陳元凱（史丹利）遭檢舉安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演牟利，有4名啦啦隊成員被列為報告，昨天都在個人社群媒體發聲明回應。

檢廉前天兵分多路同步搜索，查扣電腦、帳冊、行程表等資料，由於案情繁雜、眾多細節待釐清，承辦檢察官昨天凌晨直接到廉政署坐鎮指揮，經漏夜審訊被告人等，浦、陳二人移送桃檢複訊。

4名人氣成員孟潔（林孟潔）、菲菲（李庭瑀）、「虎牙女神」陳伊（陳奕如）、林穎樂（林俞廷）等人對私接商演活動是知情且默許，同列背信罪被告後請回。

截圖自菲菲IG
截圖自菲菲IG

對此，4名成員昨天都發限時動態回應，菲菲寫道，「12小時等待過程非常難熬，一切都在調查中。懂的人給你鼓勵，不懂的人根本不在乎結果，行得正坐得直，相信結果。在那之前我們一起努力好好工作，加油會撐過去的。」

截圖自穎樂IG
截圖自穎樂IG

林穎樂則表示，「我沒事，繼續努力工作」、「我的所有行為都對得起自己良心，希望司法趕快證明我的清白！」

截圖自孟潔IG
截圖自孟潔IG

截圖自陳伊IG
截圖自陳伊IG

孟潔簡短寫道，「感謝大家關係，繼續加油！」陳伊也表示，「謝謝大家關心，晚上繼續尾牙工作。」

相關新聞

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

台北大巨蛋去年11月2日取得使照試營運，明將正式營運，場租部分幾乎定案，棒球賽事每場收費約50萬，另外抽取10%門票收益...

中職／樂天女孩涉「闇營業」日媒關注 球迷：希望不受影響

樂天桃猿隊前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱爆出安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演牟利，消息傳到日本，多家日媒以「闇營業」為題報導...

中職／私接商演被告 樂天女孩4成員皆發聲回應

樂天桃猿隊前領隊浦韋青及前經紀人陳元凱（史丹利）遭檢舉安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演牟利，有4名啦啦隊成員被列為報告，昨天都在個人社群媒體發聲明回應。 檢廉前天兵分多路同步搜索，查扣電腦、帳冊、

日職／孫易磊愛上泡澡 一天泡三次背後有原因

從台灣到日本挑戰職業棒球，將滿19歲的火腿隊台灣小將孫易磊養成新生活習慣，一天要泡三次澡，藉此消除疲勞，2月1日抵達沖繩...

巨人軍來台／巨人對決兄弟 創3萬人觀賽新高紀錄

「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」3月2日首戰將上演精彩好戲，巨人、中信兄弟兩支人氣隊伍對決，兩...

棒球／體育公益版圖擴大 中信育樂接手臺中成棒隊

中國信託體育公益版圖再擴大。中國信託育樂公司昨（31）日宣布接手「臺中市城市棒球隊」，並由中國信託商銀和台灣人壽共同贊助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。