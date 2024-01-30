中職／蔡其昌任內聯盟年薪15個月 尾牙有賴清德來作客

中華職棒聯盟年度尾牙今晚在兄弟大飯店舉行，此次尾牙為會長蔡其昌第一屆任期內最後一次尾牙，副總統賴清德也親自到場表示肯定，感謝蔡其昌會長這三年的奉獻與付出，使棒球運動蓬勃發展，更完成暌違16年的職棒六隊版圖。

尾牙開始前，蔡其昌在致詞中肯定中華職棒聯盟員工在過去一年中的努力，期待在新的一年中不要鬆懈，繼續為台灣棒球運動奉獻心力。蔡其昌強調，上任三年來，聯盟同仁都非常團結一致，招商績效也非常卓越，會長也都責成秘書長與兩位副秘書長賞罰分明，勇於犒賞表現優異的員工，因此這三年聯盟同仁平均每年薪資加獎金都領到15個月上下，這是會長對全體同仁辛勞的鼓勵。

蔡其昌說：「過去一年大家的辛勞，讓職棒看到進步。在大家的努力之下，棒球運動推展邁向高峰，功勞要歸於所有聯盟同仁。」

身為棒球迷的賴清德參加中華職棒尾牙活動，也在今天的場合上看到許多偶像，包括郭泰源、趙士強、陳義信、黃平洋等退役選手。

賴清德現場為在中華職棒工作服務滿30年的賽務部主任陳宋卿、副技術長蘇建文頒發獎座，感謝兩位在台灣棒球歷史上付出了一生中最精華的歲月，令人感到無比動容。