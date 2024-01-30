快訊

大批房客等不到電梯...高雄承億酒店大停電陷入漆黑 業者致歉宣布免費入住

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

中職／蔡其昌任內聯盟年薪15個月 尾牙有賴清德來作客

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒聯盟今天舉辦尾牙，副總統賴清德到場。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟今天舉辦尾牙，副總統賴清德到場。圖／中華職棒提供

中華職棒聯盟年度尾牙今晚在兄弟大飯店舉行，此次尾牙為會長蔡其昌第一屆任期內最後一次尾牙，副總統賴清德也親自到場表示肯定，感謝蔡其昌會長這三年的奉獻與付出，使棒球運動蓬勃發展，更完成暌違16年的職棒六隊版圖。

尾牙開始前，蔡其昌在致詞中肯定中華職棒聯盟員工在過去一年中的努力，期待在新的一年中不要鬆懈，繼續為台灣棒球運動奉獻心力。蔡其昌強調，上任三年來，聯盟同仁都非常團結一致，招商績效也非常卓越，會長也都責成秘書長與兩位副秘書長賞罰分明，勇於犒賞表現優異的員工，因此這三年聯盟同仁平均每年薪資加獎金都領到15個月上下，這是會長對全體同仁辛勞的鼓勵。

蔡其昌說：「過去一年大家的辛勞，讓職棒看到進步。在大家的努力之下，棒球運動推展邁向高峰，功勞要歸於所有聯盟同仁。」

身為棒球迷的賴清德參加中華職棒尾牙活動，也在今天的場合上看到許多偶像，包括郭泰源、趙士強、陳義信、黃平洋等退役選手。

賴清德現場為在中華職棒工作服務滿30年的賽務部主任陳宋卿、副技術長蘇建文頒發獎座，感謝兩位在台灣棒球歷史上付出了一生中最精華的歲月，令人感到無比動容。

賴清德表示，雖當不了棒球選手，但他可以當個好球迷，未來擔任總統後的其中一項政見是成立體育運動產業發展部，希望能推廣體育並將其產業化，不僅能讓更多年輕人在運動場上追求夢想，推動產業發展、創造就業機會，讓台灣的經濟更進步，他也在最後祝福大家新的一年身體健康，也希望台灣棒球繼續蓬勃發展。

中華職棒聯盟今天舉辦尾牙，副總統賴清德到場。圖／中華職棒提供
中華職棒聯盟今天舉辦尾牙，副總統賴清德到場。圖／中華職棒提供

棒球 中華職棒 郭泰源

延伸閱讀

賴清德內閣將跨黨派 陳建仁透露520過後動向

【重磅快評】蔡其昌的政治智慧只用在擁抱及攬功？

宜蘭感恩便當會 賴清德：助企業轉型提升競爭力

出席宜蘭感恩茶會 賴清德：民主精神讓陳俊宇接棒成功

相關新聞

中職／前領隊浦韋青找樂天女孩私接案遭提告 球團回應了

樂天桃猿隊前領隊浦韋青今天傳出私下安排樂天女孩接案，並未告知公司，遭樂天公司向廉政署報案，浦韋青被列被告，球團目前尚未回...

中職／當年「喬」來當悍將 江少慶看張育成重點在舞台

張育成正在市場上等待合約，握有狀元籤的富邦悍將隊觀望中，有機會出手，前一位循類似道路進入悍將的狀元江少慶談張育成，無意幫...

中職／王念好瞄準3獎項 短暫二壘實驗坦言有難度

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，第一指名的王念好壓軸登場宣示年度目標，一開口就超霸氣，目標直指新人王、全壘打王、金手套，當然...

中職／悍將開訓寫年度目標 陳金鋒只簽名留白原因很霸氣

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，選手、教練照慣例逐一寫下年度目標，多數選手目標直指悍將等待已久的總冠軍，像是林哲瑄就寫下「北...

中職／蔡其昌任內聯盟年薪15個月 尾牙有賴清德來作客

中華職棒聯盟年度尾牙今晚在兄弟大飯店舉行，此次尾牙為會長蔡其昌第一屆任期內最後一次尾牙，副總統賴清德也親自到場表示肯定，...

中職／陳禹勳thank you樂天 留下「超級英雄」般的回憶

陳禹勳告別效力10季的樂天桃猿隊，新球季轉戰味全龍隊，今天球隊正式公布他的加盟消息，陳禹勳也透過社群網站發聲，向猿隊球迷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。