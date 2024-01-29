中職／大巨蛋太香！兩隊「攻蛋」野心達雙位數場次

台北大巨蛋商機無限，有望成中職票房最新催化劑，新球季各隊搶「攻蛋」，其中以中信兄弟、味全龍隊最積極，初步規畫場次最多。

大巨蛋今年加入中職賽程版圖，各隊積極規畫，近日球隊陸續開訓，領隊們接受訪問也都面臨同一話題，就是大巨蛋。

台鋼雄鷹隊領隊劉東洋當時表示，已設定今年會在大巨蛋比賽，但場次應該不會多；兄弟領隊劉志威則提到，球隊已交大巨蛋場次，但不知道其他隊的需求，所排場次不一定可以全部拿到，但預計上半季會多一點。就連今年沒有「攻蛋」計畫的樂天桃猿隊，都在開訓日上意外燒開場租話題。

據悉各隊近日第一版提交的賽程，龍隊、兄弟是安排大巨蛋最多場次的球隊，都達到雙位數，但其中包括日期重疊的系列賽都選到大巨蛋的狀況，勢必要再協調，且目前所有球隊安排場次逼近30場，能否喬到那麼多檔期也是問號。

大巨蛋究竟能排到幾場尚未定案，目前已填大巨蛋場次的球隊可能向下縮減，過往60場都在新莊棒球場的富邦悍將隊，雖初版賽程同樣繳交60場全部新莊，但對於「攻蛋」也躍躍欲試，持續評估安排主場賽事的可能性。