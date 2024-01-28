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日職／孫易磊加入火腿訓練感受台日差異 期待遇見大谷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
孫易磊正式簽約加盟日本職棒火腿隊。資料照
孫易磊正式簽約加盟日本職棒火腿隊。資料照

台灣「火球男」孫易磊展開日本生活，1月7日開始加入日職火腿隊的自主訓練，感受到最大文化差異是「打招呼」，對於火腿大前輩大谷翔平抱持憧憬的他，也期待有一天能夠相會。

孫易磊在去年9月的U18世界盃大展身手，不僅投出最快156公里球速，總計4場出賽、14局，防禦率僅0.50，投出15次三振，該月底確定加盟火腿隊。

11月孫易磊就曾先到日本參加火腿隊秋訓，12月又返回台灣參加亞錦賽，在對日本隊時投出更新生涯最快的157公里球速，也讓他期待到火腿隊訓練後能夠開發更多潛能。

孫易磊提前到日本自主訓練，至今約1個月，他在接受日本媒體「Full Count」訪問時表示：「球隊在培育球員上有很穩定的體系，對我來說是很棒的經驗，環境也很棒。」

在日本感受到最大的不同，孫易磊說是打招呼的文化，「在日本大家都非常頻繁打招呼，在台灣沒有這麼頻繁。」這點他還在學習中。至於飲食方面，孫易磊表示，米飯的味道多少有點不同，但不是問題，「我喜歡牛丼、豬丼、炸豬排，台灣也有，但日本的比較好吃。」

高中時期孫易磊就以大谷翔平為目標，還曾學習他製作「九宮格目標」，如今加入大谷曾效力的火腿隊，孫易磊說：「如果有機會見面的話，會非常開心，能夠在球場上相見的話會更棒。」

孫易磊 火腿 大谷翔平

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