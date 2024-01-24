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中職／本來想拒絕…林立第一次當隊長 找小胖請益
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，新任總教練古久保健二指名林立擔任隊長，他坦言當下很想拒絕，但既然總教練指定，自己也會接受任務，好好擔任起教練與選手間的橋樑，「第一次當，我會好好學習。」
猿隊今天開訓典禮上除了公布年度口號外，也宣布新球季隊長由林立擔任，副隊長則是黃子鵬、梁家榮；古久保健二表示，林立是球隊的中心選手，也是能夠代表台灣的選手，「希望藉由這個機會，引導出他的帶領能力。」
林立表示，總教練跟自己溝通時，一開始是拒絕，「但也沒有給我拒絕的空間，就是接受他賦予我的考驗。」他認為隊長需要資深、穩定的特質，「自己在場上有時候情緒起伏比較大，擔任隊長還要去適應這個新角色。」
猿隊去年由「小胖」林泓育擔任隊長，也常常扮演在賽後鼓勵大家的任務，林立表示，自己也會多跟林泓育討論，「他很沈穩，說的話也有說服力。」
首次擔任隊長，是否擔心賽季表現受到影響？林立表示，要等成績出來才知道，「但我在場上的責任感不變，只是要幫助其他人可能還有些吃力，但會一起溝通、好好解決問題。」
林立也想跟年輕球員說，加入職棒後要有責任心、有想法，如果缺乏這些，很快就會被淘汰，自己過去也是在學長帶領下成長，「學長帶學弟是團體很重要的一環，現在換成自己要擔任這個角色。」
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