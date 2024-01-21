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中職／陳俊秀穿黃衫直呼「漂亮」 一來先被總仔催太慢

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
陳俊秀穿上中信兄弟隊球衣展開新球季。記者余承翰／攝影
陳俊秀穿上中信兄弟隊球衣展開新球季。記者余承翰／攝影

陳俊秀今年投奔中信兄弟隊陣營，首度來到屏東中信園區參與春訓，談及新教頭平野惠一回應第一印象很好，平野聽聞後則是超訝異，「早上體能測試時，我才跟他說太慢了欸！」

陳俊秀效力樂天桃猿隊（含Lamigo桃猿）10季，去年季後行使自由球員權利，由兄弟以3年總值3000萬元以上合約延攬，轉戰兄弟開啟黃衫歲月，先前在記者會上已表態對兄弟完整春訓基地的期待。

換支球隊參與春訓，陳俊秀說興奮的心情像是第一年剛回來台灣時，穿上黃色球衣說「一定漂亮啊～」；雖是新球隊，但隊上不乏熟悉的面孔，還有過去在美職印地安人隊一起打拚的李振昌，也讓他直呼上次和他同隊已經是好久以前，「好久喔！我還年輕時」。

兄弟補強一壘砲迎接新賽季考驗，平野惠一談到隊內一壘競爭，他肯定陳俊秀當然是很好的選手，才會FA延攬，「希望他來之後，可以發揮更多他的潛力和能力，希望他的存在可以刺激到球隊其他人。」

陳俊秀接受媒體聯訪時，平野才剛調皮刻意從記者群中間穿過，隨後也向媒體打聽剛剛陳俊秀說了什麼。得知有被問到對平野的印象，當然也很想知道答案，對於陳俊秀的回應更是直呼意外，「早上體能測試，我還跟他說太慢了、太慢了，怎麼會對我印象很好呢？我看他是很緊張吧！」

陳俊秀穿上中信兄弟隊球衣展開新球季。記者余承翰／攝影
陳俊秀穿上中信兄弟隊球衣展開新球季。記者余承翰／攝影

陳俊秀 平野惠一 樂天桃猿

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