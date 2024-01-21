快訊

尺寸變大！新款iPad Air渲染圖曝光 果粉仍不滿意這功能的位置

113學測英文／題目出得好！作文「失戀」罕入題 補教估前標升1級：要考低分難

他拿全聯特價玉米煮湯喊「根本不甜」 網揪1細節：一堆人煮錯

中職／談鄭浩均開TJ有感觸 平野惠一：保護是重要課題

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導
中信兄弟隊今天舉辦開訓典禮。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊今天舉辦開訓典禮。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊新球季少了一位重要的本土先發投手鄭浩均，誰來補洞？總教練平野惠一心裡有底，但有對於「美美」的傷情有更深感觸。

鄭浩均去年出賽21場吃下101.1局，繳出9勝5敗、防禦率3.02，與黃子鵬並列本土勝投王，奪得年度新人王，但季後進行TJ韌帶置換手術，兄弟本季少了一位可靠的本土先發投手。

盤點兄弟去年在一軍先發過的投手，鄭浩均19場為最多，接著是鄭凱文16場、余謙11場、吳哲源7場、盧孟揚1場，二軍則以魏碩成先發10場最多，盧孟揚、陳柏豪都是8場居次，其中陳柏豪已被樂天桃猿隊作為補償球員挑走。

被問到補上戰力空缺的人選，平野表示，「心裡面有幾個人選，從去年開始就有在注意。」但他不先點名，「現在春訓就先觀察大家，滿心期待可以有其他人跳出來。」

他也對鄭浩均的傷情頗有感觸，「台灣投手相當珍貴，要怎麼樣保護是很重要課題，希望可以創造出不會讓選手受傷、不需動手術的球隊，一個就算美美不在，戰力也不會減少的球隊。」

鄭浩均 樂天桃猿 中信兄弟

延伸閱讀

中職／台灣暖心捐款助日本震災 兄弟新主帥：想要多多報答

中職／聽聞大巨蛋兄弟vs.巨人熱賣 平野惠一笑問2張票

中職／史上最高薪新人王鄭浩均 合約中已有調薪方程式

中職／領隊透露選平野惠一接任原因 11年換7帥虛心面對反彈

相關新聞

中職／艾士特也簽妥 兄弟5洋投就位持續注意外援

中信兄弟隊第5位洋將確定簽妥，左投艾士特回到兄弟陣營，今年將以罕見的4名外籍左投迎接球季開打，領隊劉志威釋疑洋將獵才並未...

中職／兄弟攻蛋已交場數等回覆 有望成大巨蛋戲碼定番

台北大巨蛋進入中華職棒35年賽程版圖，人氣第一的中信兄弟隊當然不會缺席。領隊劉志威表示，規畫上下半季都有大巨蛋場次，但能...

中職／兄弟談薪近尾聲 鄭凱文FA降薪、周思齊先不破梗

中信兄弟隊今天在屏東中信園區正式開訓，領隊劉志威透露談薪進度，只剩2到3位尚未談妥，整體調幅仍是上升，其中申請自由球員回...

中職／坦言有討論下一步 周思齊無意執教對國際交流更有興趣

周思齊晉升聯盟最高齡選手，今年確定續以選手身分繼續拚戰，他談到之後的規畫，坦言教練職不是自己的興趣，對於行政職更有興趣。

中職／「儲備教頭」何時返一軍？彭政閔心中有把尺

彭政閔帶隊中信兄弟隊半季主動請辭下台，轉任二軍教頭兼任農場主管，球團仍視他為「儲備教頭」，期待他在充飽電、準備好重回一軍...

中職／談鄭浩均開TJ有感觸 平野惠一：保護是重要課題

中信兄弟隊新球季少了一位重要的本土先發投手鄭浩均，誰來補洞？總教練平野惠一心裡有底，但有對於「美美」的傷情有更深感觸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。