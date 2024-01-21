中職／談鄭浩均開TJ有感觸 平野惠一：保護是重要課題

中信兄弟隊新球季少了一位重要的本土先發投手鄭浩均，誰來補洞？總教練平野惠一心裡有底，但有對於「美美」的傷情有更深感觸。

鄭浩均去年出賽21場吃下101.1局，繳出9勝5敗、防禦率3.02，與黃子鵬並列本土勝投王，奪得年度新人王，但季後進行TJ韌帶置換手術，兄弟本季少了一位可靠的本土先發投手。

盤點兄弟去年在一軍先發過的投手，鄭浩均19場為最多，接著是鄭凱文16場、余謙11場、吳哲源7場、盧孟揚1場，二軍則以魏碩成先發10場最多，盧孟揚、陳柏豪都是8場居次，其中陳柏豪已被樂天桃猿隊作為補償球員挑走。

被問到補上戰力空缺的人選，平野表示，「心裡面有幾個人選，從去年開始就有在注意。」但他不先點名，「現在春訓就先觀察大家，滿心期待可以有其他人跳出來。」

他也對鄭浩均的傷情頗有感觸，「台灣投手相當珍貴，要怎麼樣保護是很重要課題，希望可以創造出不會讓選手受傷、不需動手術的球隊，一個就算美美不在，戰力也不會減少的球隊。」