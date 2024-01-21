中職／聽聞大巨蛋兄弟vs.巨人熱賣 平野惠一笑問2張票

中信兄弟隊今天在屏東中信園區舉辦開訓典禮，總教練平野惠一新官上任，賽前接受媒體聯訪一聊超過20分鐘，談到3月將率兵前進台北大巨蛋迎戰日職讀賣巨人隊，聽聞兄弟場次門票熱賣，讓他超帥直率回應「好耶！」

巨人將在3月2日迎戰兄弟、3日對戰樂天桃猿隊，3隊都是新教頭上任且全數都是日籍教頭，也形成另類看點。

談到將與巨人對戰，平野坦言自己並沒有多想，「和我個人比起來，更開心選手能有這樣的場面，有表現給大家看的機會，希望選手可以吸收到更多東西，這是最重要的，感謝主辦單位邀請我們去比賽。」但他強調，不會有「YA！對上巨人！」這種特別興奮的感覺。

平野也進一步提到，希望可以藉由這些比賽，讓台灣棒球可以獲得大家信任，讓更多一般大眾喜歡棒球、獲得世界各國更多關注，這才是最有價值的。

有趣的是，平野好奇問起兄弟場次銷售狀況，得知熱賣，開玩笑問起：「我可以拿到兩張嗎？」再得知比樂天桃猿隊場次賣得更好，平野率直回應：「好耶（よし）！」