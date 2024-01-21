快訊

113學測英文／選舉時事入題！作文生活化年輕人有感 試題與解答一次看

私校減少安置爭議設內規？ 最後輸家恐還是教師

三星AI手機問世如何保護用戶隱私權？ 解析6大AI功能

中職／聽聞大巨蛋兄弟vs.巨人熱賣 平野惠一笑問2張票

聯合報／ 記者陳宛晶／屏東即時報導

中信兄弟隊今天在屏東中信園區舉辦開訓典禮，總教練平野惠一新官上任，賽前接受媒體聯訪一聊超過20分鐘，談到3月將率兵前進台北大巨蛋迎戰日職讀賣巨人隊，聽聞兄弟場次門票熱賣，讓他超帥直率回應「好耶！」

巨人將在3月2日迎戰兄弟、3日對戰樂天桃猿隊，3隊都是新教頭上任且全數都是日籍教頭，也形成另類看點。

談到將與巨人對戰，平野坦言自己並沒有多想，「和我個人比起來，更開心選手能有這樣的場面，有表現給大家看的機會，希望選手可以吸收到更多東西，這是最重要的，感謝主辦單位邀請我們去比賽。」但他強調，不會有「YA！對上巨人！」這種特別興奮的感覺。

平野也進一步提到，希望可以藉由這些比賽，讓台灣棒球可以獲得大家信任，讓更多一般大眾喜歡棒球、獲得世界各國更多關注，這才是最有價值的。

有趣的是，平野好奇問起兄弟場次銷售狀況，得知熱賣，開玩笑問起：「我可以拿到兩張嗎？」再得知比樂天桃猿隊場次賣得更好，平野率直回應：「好耶（よし）！」

讀賣巨人 樂天桃猿 棒球

延伸閱讀

中職／兄弟攻蛋已交場數等回覆 有望成大巨蛋戲碼定番

孵化城市夢想的大巨蛋 龍年來看台北新地標

SOGO進駐大巨蛋商場 蔣萬安：台北大巨蛋今年會正式開幕

中職／東西沒有壞就不要修 中信兄弟換帥啟示錄

相關新聞

中職／艾士特也簽妥 兄弟5洋投就位持續注意外援

中信兄弟隊第5位洋將確定簽妥，左投艾士特回到兄弟陣營，今年將以罕見的4名外籍左投迎接球季開打，領隊劉志威釋疑洋將獵才並未...

中職／兄弟攻蛋已交場數等回覆 有望成大巨蛋戲碼定番

台北大巨蛋進入中華職棒35年賽程版圖，人氣第一的中信兄弟隊當然不會缺席。領隊劉志威表示，規畫上下半季都有大巨蛋場次，但能...

中職／兄弟談薪近尾聲 鄭凱文FA降薪、周思齊先不破梗

中信兄弟隊今天在屏東中信園區正式開訓，領隊劉志威透露談薪進度，只剩2到3位尚未談妥，整體調幅仍是上升，其中申請自由球員回...

棒球／「火星人」彭政閔登陸蘭嶼 隔14年圓夢點燃棒球熱

台灣火星人運動發展協會「第五屆公益棒球訓練營」前進離島蘭嶼，上個月榮譽理事長彭政閔率領五位教練，指導包含蘭嶼中學及椰油、...

中職／聽聞大巨蛋兄弟vs.巨人熱賣 平野惠一笑問2張票

中信兄弟隊今天在屏東中信園區舉辦開訓典禮，總教練平野惠一新官上任，賽前接受媒體聯訪一聊超過20分鐘，談到3月將率兵前進台...

中職／遭戰力外後擔心生涯結束 吳明鴻盼與雄鷹拚進台灣大賽

中職新軍台鋼雄鷹隊今年投入一軍賽事，陣中最資深捕手吳明鴻有期待，2022年季後沒在保留名單中也曾閃過職棒生涯是否結束的念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。