中職／回應洪總「嘆為觀止」掀中文論戰 李子強google有解

富邦悍將隊投手李子強日前「嘆為觀止」言論掀起熱議，本人超納悶，他澄清單純覺得是很酷的想法、想要分享一下，得知網友熱議嘆為觀止究竟是正面或負面詞彙，李子強不解，「這不是google就知道，google有寫。」

前悍將教頭、現任台鋼雄鷹隊總教練的洪一中日指出，台灣棒球這幾年因許多旅美球員回歸，受到美式影響較大，但日本是經典賽最多冠國家，當今最強棒球員大谷翔平也是日本人，日本棒球其實強過美國棒球，台灣人的身材條件也不適合美式，應重新導向日式球風，而李子強限時動態轉貼並寫下「嘆為觀止」，引發球迷熱議。

李子強今天對此還原當下想法，「就是很驚訝，那天起床就是很剛好點進去看新聞看到，覺得講得滿酷的。」他說第一次聽到這樣的論點，開啟不同方向的認知，因此想要分享一下。至於罕見的詞彙使用，他笑說自己平常就有滿多莫名其妙的詞彙，「但這個還滿常見的吧！」

李子強透露，他自己認為棒球並沒有日式、美式孰優孰劣，「我覺得只要是對的訓練，對選手都是好的。」他自己也頗有實驗家精神，「每次想要突破時，就會去搜尋很多東西，現在科技很發達，很多方法都可以參考、嘗試看看。」他進一步透露，今年球季就有一些想法可能會去實行，「成績怎樣再說，如果成功了，就是很好的例子。」

李子強過去也曾在2021年於洪總麾下效力，他回想當時洪總也曾提點自己，「沒有聊到美式、日式，但有說我可以做些什麼訓練，都是很好的提議。」