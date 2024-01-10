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郭嚴文、陳禹勳會去哪？揭秘網友關心度 中職戰力外球員最新動向一次看

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: IG／tsg_hawks

文／劉又瑋

去（2023）年11月底，中職各球團公布60人保留名單，樂天桃猿投手陳禹勳、賴鴻誠，內野手郭永維、郭嚴文，統一7-ELEVEn獅內野手高國慶、外野手鄭鎧文、投手江國謙等，都未被列在名單內。經過1個多月，這當中已有球員找到新歸屬，卻仍有高薪球員尚未有著落，究竟他們能否延續球員生涯，成為網友討論焦點。

戰力外關鍵字出現7球員　台鋼雄鷹簽下1投1打

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「中職戰力外球員」從去年11月30日公布後至今（2023/11/30-2024/01/07），出現在熱門關鍵字的包括「江國謙、鄭鎧文、陳禹勳、郭永維、郭嚴文、賴鴻誠、高國慶」等7名球員。

去（2023）年11月底，中職各球團公布60人保留名單，樂天桃猿投手陳禹勳、賴鴻誠，內野手郭永維、郭嚴文，統一7-ELEVEn獅內野手高國慶、外野手鄭鎧文、投手江國謙等，都未被列在名單內。經過1個多月，這當中已有球員找到新歸屬，卻仍有高薪球員尚未有著落，究竟他們能否延續球員生涯，成為網友討論焦點。

▲「中職戰力外球員」名單公布後期間熱門關鍵字。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

其中統一獅45歲「大學長」高國慶，確定新球季轉任球隊二軍首席教練，樂天桃猿內野手郭永維和牛棚投手賴鴻誠，則分別以月薪22萬元、42萬元加盟新球隊台鋼雄鷹，成為出現在關鍵字名單，確定未來方向的球員。

去（2023）年11月底，中職各球團公布60人保留名單，樂天桃猿投手陳禹勳、賴鴻誠，內野手郭永維、郭嚴文，統一7-ELEVEn獅內野手高國慶、外野手鄭鎧文、投手江國謙等，都未被列在名單內。經過1個多月，這當中已有球員找到新歸屬，卻仍有高薪球員尚未有著落，究竟他們能否延續球員生涯，成為網友討論焦點。

▲新球季轉戰台鋼雄鷹的前樂天桃猿球員郭永維（左）、賴鴻誠（右）。

image source: IG／tsg_hawks

雙獅將傳轉戰其他隊　郭嚴文、陳禹勳未來不明

至於生涯敲出52支全壘打的統一獅外野手鄭鎧文，傳出可能轉戰味全龍，提升這支挑戰二連霸球隊外野手的薄弱火力，近年一軍登場次數不多的統一獅江國謙，也與富邦悍將有過2、3次接觸，有機會在新球季加入這支「北方王者」。

去（2023）年11月底，中職各球團公布60人保留名單，樂天桃猿投手陳禹勳、賴鴻誠，內野手郭永維、郭嚴文，統一7-ELEVEn獅內野手高國慶、外野手鄭鎧文、投手江國謙等，都未被列在名單內。經過1個多月，這當中已有球員找到新歸屬，卻仍有高薪球員尚未有著落，究竟他們能否延續球員生涯，成為網友討論焦點。

▲統一獅鄭鎧文（左）、江國謙（右），被傳出可能各自轉戰味全龍、富邦悍將。

image source: FB／鄭鎧文#28 Go Kevin統一獅官方粉絲團

然而，去年月薪高達68萬元的陳禹勳，以及月薪52萬元的郭嚴文，目前未來動向依舊不明，相較陳禹勳尚未傳出有球隊接洽，郭嚴文行情顯得不錯，據傳已有兩支球隊接觸，更有一支球團開出複數年給他，今年球迷能否繼續看到兩人在球場上奮戰，隨著各球團近期開始春訓，情況將逐漸明朗。

去（2023）年11月底，中職各球團公布60人保留名單，樂天桃猿投手陳禹勳、賴鴻誠，內野手郭永維、郭嚴文，統一7-ELEVEn獅內野手高國慶、外野手鄭鎧文、投手江國謙等，都未被列在名單內。經過1個多月，這當中已有球員找到新歸屬，卻仍有高薪球員尚未有著落，究竟他們能否延續球員生涯，成為網友討論焦點。

▲樂天桃猿郭嚴文（左）、陳禹勳（右）目前還沒確定未來，兩人命運卻大不同。

image source: FB／Rakuten21-樂天桃猿郭嚴文粉絲團、YT／Rakuten Monkeys


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月30日至2024年01月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中職戰力外球員』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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