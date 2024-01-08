中職／生涯16年首次碰到6隊規模 林益全邁向兩大紀錄

中華職棒新球季將於3月30日開打，統一獅隊38歲老將林益全邁入生涯第16季，終於首次碰到6隊規模，可望成為中職史上第3位「2000安俱樂部」成員，挑戰第400支二壘打也是空前紀錄。

中職最近一次6隊規模已是2008年，包括兄弟象、統一獅、興農牛、Lamigo桃猿、中信鯨、米迪亞暴龍隊，隔年少了後兩隊，林益全也從牛隊展開生涯，接著歷經義大犀牛、富邦悍將、獅隊一共15個球季，聯盟經過兩次擴編增加味全龍、台鋼雄鷹隊，總算回到6隊競爭。

張泰山生涯2134支安打仍是史上第1，彭政閔2044安居次，林益全1979安是現役安打王，只差21安加入「2000安俱樂部」，上半季達到里程碑問題不大。

林智勝迎接生涯第21季，累積1831安是現役第2多，想拚兩千安紀錄很辛苦。

林益全生涯208轟位居史上第3，393支二壘打更是榜首，再追加7支就可成為首位締造200轟、400支二壘打紀錄的球員。

中職過去34季只有5人出賽超過1600場，張泰山1863場最多，林益全只差6場成為第6人，生涯平均打擊率3成33排名第4（聯盟規定打數超過2000），前3人是胡金龍3成45、陳傑憲3成44、林立3成37。