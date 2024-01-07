中職／官大元引退50勝殘念 新球季只有黃子鵬可望達陣

中職新球季將於3月20日開打，統一獅隊老將潘威倫生涯148勝穩居史上第1，全力爭取150勝紀錄再談退休；6隊現役投手挑戰百勝難度不低，就連爭取50勝都不容易，今年看來只有樂天桃猿隊黃子鵬可望加入「50勝俱樂部」。

中職1990年開打，過去34季只有26名投手完成50勝紀錄，最近一位是中信兄弟隊洋將德保拉，去年5月20日對猿隊之戰達陣，生涯第85場出賽超越1995年統一獅隊王漢的91場，刷新最快50勝紀錄。

中職百勝投手只有潘威倫、勇壯（108勝）、羅力（102勝）、謝長亨（100勝），現役球員排名第2是兄弟隊鄭凱文，生涯10年累積76勝，接著是台鋼雄鷹隊王溢正75勝、味全龍隊伍鐸66勝，從這些數字看來，「百勝俱樂部」短期內不會有新成員。

從過去戰況看來，各隊投手別說挑戰百勝，就連衝到50勝都不多，在26位達到里程碑的球員中，只有18名本土投手能夠完成；各隊為了拚戰績，洋投占了不少先發場次，土投出賽機會自然受到壓縮。

兄弟老將官大元帶著46勝結束生涯13年，黃子鵬42勝成為最接近50勝大關的投手，再來是統一獅隊布雷克35勝，除非表現超水準，否則本季只有黃子鵬可能加入「50勝俱樂部」。