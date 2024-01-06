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中職／吳桀睿兩度赴日為更了解身體 受邀桃猿春訓拚機會

中央社／ 台北6日電
30歲的吳桀睿經歷肩傷、轉任教練，但他目標很明確，就是想繼續當球員。 聯合報系資料照
30歲的吳桀睿經歷肩傷、轉任教練，但他目標很明確，就是想繼續當球員。 聯合報系資料照

「為了想延續球員生涯，我一直沒有退下來」，30歲的吳桀睿經歷肩傷、轉任教練，但他目標很明確，兩度到日本自主訓練學方法，學習了解自己的身體，受邀樂天桃猿春訓拚機會。

野手吳桀睿2017年中職選秀被統一獅隊選進，因為肩膀傷勢所苦影響出賽，去年轉任獅隊基地教練，年底沒有獲得續約，今天確定將受邀參加中職樂天桃猿隊春訓，力拚延續球員生涯的機會。

吳桀睿接受中央社記者訪問表示，雖然因為肩膀狀況去年轉任教練，但是一直都沒有讓自己退下來，一年完整的休息，也跟著獅隊的球員一起維持訓練，自評身體狀況沒有問題，希望繼續留在場上打拚。

吳桀睿先前因為肩膀受傷動刀，2019年到日本鳥取訓練中心學習新知，剛好銜接去年基地教練的工作。去年季後再度赴日本約一週，學習包括身體出力的方式、體能訓練，學習方法的目的，也是為了最終可以回到技術面和場上應對。

吳桀睿表示，兩次去日本學習主要都是學方法，不是特地去學某個動作，「而是學習認識自己的身體，我對這個比較有興趣。」

目前吳桀睿在台南維持體能和技術訓練，銜接16日開始樂天桃猿隊的春訓；桃猿隊陣中也有不少吳桀睿熟識的隊友，包括文化大學的學長、學弟朱育賢、黃子鵬等人。

吳桀睿 樂天桃猿 中職選秀

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