快訊

果粉失望…2024年蘋果不會有這些Apple產品 它有2年半沒出了

明起開賣、這只必收！星巴克30款龍年新品搶先看

台灣寶可夢中心平日「免排隊」規則又改！網轟入店要抽券、寶可夢缺貨只剩它「填滿整個貨架」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曾峻岳坦言無正式合約 收起旅外期待瞄準再進化

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊少年火球男曾峻岳的旅外夢，暫時先收起期待，他坦言自己目前不抱太大期望，「給自己再多一年，繼續加強自己，看之後還有沒有機會。」

曾峻岳宰制中職賽場，去年季後行使旅外球員權利，時序已到2024年，至今並無進一步消息傳出。

他今天對此證實，「一樣交給經紀公司處理，但自己不會有太大期望。」今年球季就是留在中職，也坦言外國球隊僅止接觸，並未開出正式合約。

曾峻岳透露，有聽說國外球隊對自己比較感興趣的是球速，但去年球速掉了滿多，對於是否要在此際旅外，他說：「有和經紀公司討論，但我是覺得我去年一整年之後，有看到自己不足的地方，今年再加強，把自己準備到最好再出去。」今年是否因此將視線對準衝刺球速？他說球速是關注重點，但最重要還是加強決勝球。

曾峻岳原本希望透過亞冠賽為自己拉抬身價，但他的登板並未展現在中職的壓制力，外界預期對他的旅外行情造成衝擊。曾峻岳對此有其他見解，他認為或許多少有影響，但更多的是自己累積了不一樣的經驗值，「這次面對的是年紀差不多、在一軍的選手，讓自己更知道要加強的地方。」

曾峻岳 球速 中職

延伸閱讀

亞錦賽／意外解鎖初救援成功 李子強不要讓富藍戈知道

中職／徐若熙首進美職國際新秀榜 曾峻岳「發光時刻」提早

亞冠賽／中職聯隊遭完封古林睿煬吞敗 日球迷為他鼓掌

亞冠賽／中職實力不若日韓 鋒哥調度+機槍打線成另類焦點

相關新聞

中職／鋒總元旦掌兵符 悍將瞄準總冠軍

富邦悍將隊用亮牌新球季教練團展開2024年的第一天，陳金鋒上任一軍總教練，哥哥陳連宏入二軍教練團，擔任基地統籌教練，形同...

UBL／嘉大再見投手犯規 輔大複賽2連勝

大專棒球聯賽複賽2024年元旦第一場比賽就打得精彩，輔仁大學與嘉義大學鏖戰至延長賽12局下，輔仁大學靠著對手再見投手犯規...

中職／王柏融之前還有4人挑戰百轟 詹子賢可望率先達陣

中職新球季將於3月30日開打，一軍賽事終於恢復6隊規模，「台鋼大王」王柏融挑戰生涯百轟，成為台鋼雄鷹隊的熱門話題，其實在...

中職／陳連宏接掌悍將「類三軍」 林威助僅止有討論、未接觸

富邦悍將隊新球季由陳金鋒上任總教練，教練團名單在昨天正式亮牌，被問到對鋒總的期許，領隊林華韋相當直接了當，「還用講，就是...

中職／林哲瑄談鋒總自帶嚴厲感 私下烹煮美味餵食學弟

富邦悍將隊新球季撤換總教練，改由陳金鋒上任，林哲瑄眼中的陳金鋒，外表自帶嚴厲感，但其實面對學弟、選手都客氣且大方，嘗過他...

中職／曾峻岳坦言無正式合約 收起旅外期待瞄準再進化

富邦悍將隊少年火球男曾峻岳的旅外夢，暫時先收起期待，他坦言自己目前不抱太大期望，「給自己再多一年，繼續加強自己，看之後還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。