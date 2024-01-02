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中職／曾峻岳坦言無正式合約 收起旅外期待瞄準再進化
富邦悍將隊少年火球男曾峻岳的旅外夢，暫時先收起期待，他坦言自己目前不抱太大期望，「給自己再多一年，繼續加強自己，看之後還有沒有機會。」
曾峻岳宰制中職賽場，去年季後行使旅外球員權利，時序已到2024年，至今並無進一步消息傳出。
他今天對此證實，「一樣交給經紀公司處理，但自己不會有太大期望。」今年球季就是留在中職，也坦言外國球隊僅止接觸，並未開出正式合約。
曾峻岳透露，有聽說國外球隊對自己比較感興趣的是球速，但去年球速掉了滿多，對於是否要在此際旅外，他說：「有和經紀公司討論，但我是覺得我去年一整年之後，有看到自己不足的地方，今年再加強，把自己準備到最好再出去。」今年是否因此將視線對準衝刺球速？他說球速是關注重點，但最重要還是加強決勝球。
曾峻岳原本希望透過亞冠賽為自己拉抬身價，但他的登板並未展現在中職的壓制力，外界預期對他的旅外行情造成衝擊。曾峻岳對此有其他見解，他認為或許多少有影響，但更多的是自己累積了不一樣的經驗值，「這次面對的是年紀差不多、在一軍的選手，讓自己更知道要加強的地方。」
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