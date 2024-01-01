中職／新球季開打倒數89天 職棒元年5大元老還在第一線

中華職棒邁入第35個球季，衛冕軍味全龍隊將於3月30日迎戰樂天桃猿隊，新軍台鋼雄鷹隊也要正式投入一軍賽事；更難得的是，職棒元年開幕日出賽的球員，還有5人繼續在第一線打拚，擔任教練或球探職務，雄鷹總教練洪一中成為史上首位千勝教頭已經開始倒數。

中職1990年3月17日開打，4支元老球隊在台北市立棒球場進行兩場比賽，統一獅隊在歷史性首戰以4：3擊敗兄弟象隊，接著三商虎隊3：0完封勝龍隊。

杜福明是中職首位勝利投手，對象隊先發6.1局失1分，至今仍讓很多老球迷難忘；洪一中當時不但是象隊捕手，還扛起先發第3棒重任，4打數1安打、攻下1分打點，生涯首安就是中職史上首支三壘打紀錄。

職棒元年開季第2戰，林振賢擔任虎隊先發6棒中外野手，4打數2安打，黃煚隆是龍隊先發2棒左外野手、郭建霖7棒二壘手，分別4支0、3支0，安打都未開張，郭建霖後來生涯以三壘守備為主，擁有「人間吸塵器」的稱號。

34個球季過去了，今年開幕戰倒數89天，這5人持續中職之旅，洪一中領軍991勝穩居龍頭，短期內無人可以超越，林振賢擔任雄鷹一軍統籌教練，杜福明同一隊擔任球探已經超過1年。

富邦悍將隊今天公布一、二軍教練團名單，郭建霖擔任二軍總教練，未來負責率領年輕球員磨練實戰經驗。

另外，黃煚隆在龍隊擔任二軍外野教練，重點也是幫助年輕球員成長，這5位職棒元年開幕日的元老級球員能在中職長期發展，確實很不簡單。